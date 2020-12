Scrittore, regista e autore, VINCENZO INCENZO oggi alle ore 21, sarà in diretta sul suo profilo YouTube ufficiale con “PIANO, VOCE… E PASSI DI DANZA”, uno speciale concerto piano e voce con i brani più significativi della carriera dell’artista.

“PIANO, VOCE… E PASSI DI DANZA” sarà uno spettacolo intimo e accogliente che rimanderà alle prossime atmosfere natalizie, in cui Vincenzo Incenzo, in diretta dal MOB Studio di Roma, si esibirà con i brani più importanti della sua carriera, da quelli che ha scritto per i più importanti artisti di fama internazionale a quelli da solista, in una nuova veste magica e inedita. Accanto a lui, la danzatrice Ginevra D’Aquino.

«Ho pensato ad un concerto che potesse arrivare attraverso la sfida della rete nel modo più fisico e carnale possibile, mettendo in gioco tre elementi primari: la voce, il pianoforte e il corpo – dichiara Vincenzo Incenzo – Propongo le mie canzoni così come sono nate nell’intimità delle mie notti. Volevo che l’esperienza sensoriale fosse estesa oltre l’ascolto e diventasse anche poesia del gesto. Durante il concerto una straordinaria danzatrice mi aiuterà a disegnare le mie canzoni nell’aria».

A tre mesi esatti dalla pubblicazione del secondo album di inediti “EGO”, è uscito in digitale “EGO (SPANISH VERSION)” (Verba Manent / distribuito da Artist First), la versione spagnola dell’omonimo disco del cantautore, scrittore e regista VINCENZO INCENZO.

Conosciuto oltreoceano come autore per brani portati al successo da Amanda Miguel, Mijares, Laura Pausini, Ana Gabriel e per un tour in America Latina di grande successo, Vincenzo Incenzo torna con un disco interamente in lingua spagnola dopo “Credo”, il primo album di inediti presentato lo scorso anno in Colombia.

“Ego”, prodotto da Jurij Ricotti (Andrea Bocelli, Queen, Ariana Grande, Dua Lipa), è un disco romantico e politico, nato da una profonda riflessione dell’artista, che mettendosi coraggiosamente a nudo, racconta tutta la sua rabbia, il suo spaesamento sociale e il suo bisogno d’amore in questo presente smaterializzato, che non ha più identità, voce e differenze.

