Il Comitato territoriale Uisp di Matera presenta le attività di “Primavera in Piazza", eventi per bambini ed adulti, in programma per la primavera 2021.

È ancora possibile iscriversi, chiamando obbligatoriamente al 0835/334076 per poter partecipare gratuitamente alle attività dal 25 Aprile al 23 Maggio.

L’obiettivo è offrire la possibilità di svolgere attività gratuite all’aperto, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19.