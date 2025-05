Il primo turno delle elezioni comunali sorride al centrosinistra che incassa due vittorie pesanti già al primo turno: Genova e Ravenna. A Genova, Silvia Salis trionfa con numeri larghi, lasciando indietro il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi. Quest'ultimo, dopo la sconfitta, ha chiamato Salis per un breve scambio di congratulazioni, riconoscendo la propria sconfitta. A Ravenna, il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni ha sfiorato il 60%.

A Taranto si prevede il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, in vantaggio con il 36,8%, e Francesco Tacente, sostenuto da liste civiche e dalla Lega, al 27,5%. Anche a Matera si profila una sfida al secondo turno: il riformista Roberto Cifarelli è avanti con un margine stimato tra il 44,5% e il 48,5%, mentre il centrodestra con Antonio Nicoletti si ferma tra il 31,5% e il 35,5%.

Esultano i partiti del centrosinistra.

Elly Schlein, PD: "Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il PD che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni. Il Partito Democratico conferma la sua crescita, dopo le regionali dello scorso anno e le europee. Essere testardamente unitari, è necessario ripeterlo oggi più che mai, non è una tesi o un dibattito politologico, ma un dato oggettivo: uniti si vince, congratulazioni a tutte le forze che hanno contribuito a queste belle vittorie! E un ringraziamento a tutte la candidate e a tutti i candidati delle liste del PD per la campagna e congratulazioni agli eletti!"

Laura Boldrini, PD: "Congratulazioni a Silvia Salis, che vince a Genova al primo turno. Le campagne denigratorie e gli attacchi sessisti non hanno scalfito una donna forte e preparata che ha dimostrato di essere all'altezza della sfida che ha affrontato. E congratulazioni anche ad Alessandro Barattoni, appena eletto sindaco di Ravenna, segno che la buona amministrazione del centrosinistra è una garanzia per le cittadine e i cittadini. Soddisfazione anche per Matera e Taranto dove i candidati del centrosinistra superano il primo turno in netto vantaggio. Uniti si vince. E si vince con alternative credibili a un centrodestra capace solo di propaganda".

Carlo Calenda, Azione: "I primi risultati di queste amministrative lo confermano: quando si presentano candidati riformisti, concreti e competenti, il consenso arriva. Le persone non cercano slogan, ma serietà e capacità di far accadere le cose. Il nostro compito ora è rafforzare la presenza nei territori, sostenere il lavoro degli eletti con attenzione e continuare a costruire un’alternativa pragmatica per il Paese".

Matteo Renzi: "I dati delle amministrative dimostrano che quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque".

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, AVS: "Lo avevamo detto a febbraio e lo abbiamo ripetuto per tutta la campagna elettorale a Genova: contro il malgoverno della destra, contro chi riduce i diritti delle persone, contro chi vuole cementificare e chi vuole privatizzare ogni servizio pubblico serviva una risposta forte, netta e unitaria. E non ci siamo mai stancati di ripetere che con questa bella candidatura di Silvia Salis si poteva aprire una stagione nuova per la città. Silvia Salis ha vinto, ora i genovesi saranno protagonisti del cambiamento e Genova cambierà certamente in meglio. Una coalizione larga ed inclusiva ha saputo rimettere al centro i bisogni delle e dei genovesi. Un segnale inequivocabile per questo governo e la sua falsa propaganda: la destra si può battere, Giorgia Meloni è minoranza nel paese. Noi, che siamo testardamenti unitari, continueremo a batterci perché dopo Genova si possa liberare presto l’Italia dalla peggior destra della storia repubblicana. Grazie a Genova, grazie a Silvia e un grande grazie di cuore ad ogni attivista e candidato di Alleanza Verdi e Sinistra, per il loro impegno e per aver raggiunto questo importante risultato raggiungendo il 7% dei voti dei genovesi alle nostre ragioni. Uniti si vince: questo è il messaggio che viene da tutte i comuni in cui si è votato, è l’avviso di sfratto a Meloni e al suo governo".

E i (post) fascisti? In silenzio...