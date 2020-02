Nel 2024 la Russia dovrà decidere il nuovo Presidente dopo 25 anni di guida di Vladimir Putin.

In questi giorni, la Russia sta riscrivendo la sua Costituzione per il dopo Putin.

La proposta di modifica costituzionale prevede solo due mandati presidenziali consecutivi. Norma che impedirebbe a Vladimir Putin a ricandidarsi per il suo quinto mandato presidenziale.

Inoltre, potrebbe essere inserita la norma per il solo riconoscimento del matrimonio eterosessuale, rendendo illegale e anti-costituzionale quello tra persone dello stesso sesso.

In molti danno per certo che questa riforma disegnerà per Vladimir Putin un ruolo ad hoc per consentirgli di tenere in pugno e governare la Russia nell'ombra, gestendo direttamente la stanza dei bottoni, senza doversi sobbarcare il fastidio della messinscena di una sfida elettorale!