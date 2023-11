Il lavoro in studio del dj produttore italiano Mark Donato continua senza sosta. Non ci sono solo rework, bootleg ed un rodato radio show. L'artista toscano ha appena pubblicato il nuovo singolo "Bonito", su etichetta Gaia Music. Si tratta di un concentrato di melodie latine abbinate ad un vocal ipnotico e ad un beat che non lascia scampo, perfetto per far muovere chiunque a tempo. Anche se l'estate è finita, "Bonito" è il modo migliore per continuare a scatenarsi in pista immaginando di essere in un beach party.



E' tutto? Certo che no. Oltre che al singolo "Bonito", Mark Donato, il cui principale obiettivo è far ballare ed emozionare il pubblico, ha pubblicato il bootleg di "Stelle" di Annalisa, che è piaciuto a Paoletta ed a Luca Camorcia di Radio Italia, che lo hanno scelto per il loro radio show "Radio Italia Party". Chi avesse voglia di ballarlo, lo trova in 'Mark Donato On Air 07', settimo episodio del radioshow dell'artista.



Mark Donato, riassumendo, è un professionista del ritmo. Fa musica dal '99. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o "Please Stop", selezionate da Spotify per prestigiose playlist. Con Federico Scavo, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ha pubblicato "Last Night" su Universal.

Mark Donato - "Bonito"



https://open.spotify.com/intl-it/track/1sh60yTCUjo3CMHAXGcBCc

Mark Donato On Air 07



https://hearthis.at/mark-donato-on-air/mark-donato-on-air-007/