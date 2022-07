È fuori il video di “Sorriso” il secondo singolo di FLO già in radio e disponibile in digitale (Incisi Records), brano frizzante, con sonorità pop, scritto con Angelo Di Febo.

«Amo passeggiare sulla sabbia e ammirare il mare in totale solitudine - racconta FLO - mi rilassa parecchio. Il rumore delle onde mi dà modo di potermi ascoltare e di poter entrare in totale connessione con il mio status psicofisico. Ma c’è stato un frangente, in uno di questi miei momenti, che è stato interrotto da un bellissimo sorriso che mi ha lasciato di sasso. Da lì nasce questa canzone, a cui ho voluto regalare una storia che è stata creata nella mia testa in quel preciso istante. Un testo diretto, interpretato da una voce che libera tutta la voglia di manifestarsi all’altra persona.»

Qui il video: https://youtu.be/CFEaWa54iSM

«L’amore che nasce da uno sguardo, da un sorriso. A volte, nella vita, accadono avvenimenti del tutto inaspettati. Avvenimenti che, senza volerlo, cambiano il nostro cammino. In questo video - afferma il regista Manuel Guaglianone - abbiamo rappresentato un nuovo amore nato all’improvviso, da uno scambio di sguardi e di sorrisi imbarazzati lungo la battigia. Un amore sano, divertente, colmo di sincere emozioni.»

Flo, all’anagrafe Francesco Florindi (Atri, 10 agosto 1993), è un cantautore italiano. Da sempre appassionato di musica e parole, avvia i suoi primi passi da autodidatta all’età di 15 anni. Dedica il suo tempo al perfezionamento della voce, cercando di unire in un unico denominatore, parole e melodie così da poter dar vita ad una sua dimensione musicale. Dopo anni passati a trovare la giusta occasione, nel 2021, incontra Manuel Guaglianone, produttore e fondatore dell’etichetta discografica Incisi Records, che lo motiva ad intraprendere un vero e proprio percorso artistico. Convinto e deciso, nasce la prima collaborazione pubblicando la cover “Mala Suerte” di Marco Carta, dove riceve complimenti dallo stesso artista sui social. Sempre nello stesso anno entra ufficialmente a far parte nel roster artisti di Incisi Records pubblicando il suo primo inedito “Melodia”. Nel 2022 pubblica il suo secondo singolo “Sorriso” disponibile dal 17 giugno.