Il magazine "layOut" cambia forma e presenta il nuovo cartaceo dal titolo “senza scheletro” lanciando una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Il magazine è attivo dal 2021 e la redazione è composta da ragazzi e ragazze che credono in una proposta culturale indipendente occupandosi di letterature, traduzioni e ricerca visuale: dal sito web di partenza sono poi nati due cartacei annuali, e un’associazione di promozione sociale, attraverso la quale si organizzano eventi, mostre, concerti e presentazioni in tutta Italia. Inoltre, in questi quattro anni i ragazzi non hanno perso tempo, organizzando Festival letterari, mostre e concorsi di poesia, incontri con scrittori provenienti da tutto il mondo e collaborando con studios italiani e internazionali.

La campagna di raccolta fondi servirà per garantire una retribuzione a tutti i collaboratori che parteciperanno ai preparativi del tour estivo di eventi, che terminerà in una residenza/festival di tre giorni con workshop e concerti, oltre alla nascita del nuovo cartaceo “lay0ut magazine: senza scheletro”, per simboleggiare una rivista che vuole vivere in armonia con il resto del mondo.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/senza-scheletro-il-crowdfunding-di-lay0ut-magazine/