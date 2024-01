Sono passati due anni dalla vittoria di Jessica Selassie al Grande Fratello, e da allora la sua carriera è decollata. La ragazza insicura di quanto potesse arrivare al cuore delle persone si è trasformata in una giovane donna molto determinata, che non si è fatta scoraggiare dalle poche opportunità di lavoro che siamo abituati a vedere, quando un concorrente di un reality esce da vincitore.

Invece di arrendersi, Jessica ha deciso di creare le sue opportunità, partendo da una piccola rete radio televisiva regionale come Cusano Italia Tv. Ha cominciato come speaker radiofonica a Radio Cusano Campus, grazie a Turchese Baracchi, dove ha imparato il mestiere e ha affinato le sue capacità di intervistatrice, contribuendo al successo dell’emittente radiotelevisiva. Oggi è una conduttrice televisiva molto apprezzata, che sa ascoltare i suoi ospiti e porre domande interessanti e mai banali, a volte anche scomode.

Jessica ha ripreso il programma radiofonico "Che rimanga tra noi" con Alessio Morigi e Francesca Pierri, ogni venerdì alle 18, ma non si è accontentata di rimanere nella sua zona di confort. Jess ha deciso di affrontare una nuova sfida: ha ideato e condotto il talk show "Suite Selassie", coinvolgendo anche le sue sorelle, che dovrebbe iniziare di nuovo a breve. Inoltre, continua la sua attività di influencer nei social media in modo innovativo. Lei è manager di sé stessa.

Non si è limitata solo a questo. Ha anche lanciato una serie di puntate speciali di "Fuori Menù", un programma culinario trasmesso su Cusano Italia Tv. Nella Christmas Edition di "Fuori Menù", Jessica ha ospitato chef che hanno cucinato pietanze per le feste, tra cui Lorenzo la Cava, Alessandro Ciacci, Jana di Foodporn, Giuseppe Cristofaro (pasticcere), gli chef Giovanni Nerini, Elio Sironi e Latticini Saturno 1971.

Le puntate speciali di "Fuori Menù - Christmas Edition" sono state trasmesse tutti i giorni alle 12.00 su Cusano Italia Tv durante le feste, e hanno avuto un grande successo.

Da lunedì 15 gennaio torna "Fuori Menù" con nuove puntate e nuove ricette, dal lunedì al venerdì sempre alle 12 sul canale 122 - Cusano Italia Tv.

Jessica Selassie ha dimostrato di essere una persona curiosa e un po' folle, proprio come disse Steve Jobs nel suo celebre discorso "Stay hungry, stay foolish". Non ha aspettato che le opportunità arrivassero, ma ha creato le sue, lavorando sodo e coltivando la sua passione per la televisione e la cucina. I risultati stanno arrivando. Jessica è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare al successo con gentilezza e gratitudine.

In bocca al lupo a Jess per il suo futuro professionale, e che continui a essere curiosa e un po' folle! Stay hungry, stay foolish!