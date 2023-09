Jorge Martin conferma l'ottimo stato di forma che sta attraversando e si aggiudica anche la Sprint race del Gran Premio d’India 2023, tredicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo del team Pramac ottiene così la sua terza vittoria consecutiva, dopo la straordinaria doppietta di Misano, guadagnando altri 3 punti nella classifica mondiale su Francesco Bagnaia.

Bagnaia, nonostante non sia a suo agio sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi, è comunque riuscito a limitare i danni arrivando secondo. Il podio della Sprint race è stato completato da Marc Marquez con la Honda, che ha così eguagliato il suo miglior risultato della stagione, ottenuto nella gara sprint di Portimao, in Portogallo.

Un terzo posto, va detto, ottenuto grazie al fatto che Marco Bezzecchi (Mooney VR46), partito dalla pole position, in avvio alla prima curva, è stato involontariamente colpito dal compagno di squadra Luca Marini (caduto) ed è stato costretto ad una gara di rincorsa che, dal fondo dello schieramento, lo ha visto poi tagliare il traguardo in una incredibile quinta posizione, dietro alla KTM di Brad Binder, a meno un secondo dal podio e a poco più di 3" dal vincitore Martin. Inutile aggiungere che, se non fosse caduto, avrebbe sicuramente lottato per la vittoria.

A punti sono andati, nell'ordine, anche Fabio Quartararo con la Yamaha, Jack Miller con la KTM, Maverick Viñales (Aprila ufficiale) e Raul Fernandez con l'Aprilia del team CryptoData. Tra i piloti che non hanno tagliato il traguardo, ci sono Aleix Espargarò (Aprilia), Johann Zarco (Pramac) e Joan Mir (Honda) che stava lottando per la quinta piazza.

Dopo la gara odierna, Bagnaia vede ridursi il vantaggio su Martin, pur rimanendo in testa alla classifica generale di 33 punti sullo spagnolo, mentre sono 69 quelli che lo distanziano da Bezzecchi, terzo.

Domenica, il GP d'India si disputerà su 20 giri e prenderà il via a mezzogiorno in punto.





