Il Presidente del Circolo PD di Milazzo, ing. Gioacchino Abbriano, a seguito dell’articolo sulla gestione del pontile di Giammoro pubblicato sulla Gazzetta del Sud il 13 settembre del corrente anno, ha dichiarato: “La prossima, completa, operatività del pontile di Giammoro è una buona notizia nella prospettiva del grande porto, sostenuta già oltre 20 anni fa dall’Amministrazione di centrosinistra, guidata dal Sindaco Nastasi.

Liberare il porto storico di Milazzo dalla movimentazione delle merci significa rendere disponibili spazi attrezzati per altre attività, specialmente legate al turismo: passeggeri, diporto, crocierismo.

È il momento delle scelte decisive per l’avvenire della nostra città; ecco perché sarà necessario mettere in campo energie ed intelligenze in grado di elaborare un progetto di sviluppo del nostro territorio, alternativo ai piani di rapina elaborati altrove e fatti propri da vassalli ed ascari senza storia e privi di senso civico.

In questa prospettiva, i partiti del centrosinistra dovranno considerare la proposta di una consultazione, che dovrà condurre alla definizione di proposte concrete, fattibili e sostenibili; pure in alternativa al disegno contenuto nel Documento di Programmazione Strategica dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, supinamente accettato dalla maggioranza di centrodestra del Comune di Milazzo”.