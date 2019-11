Come riassunto dalla Capitaneria di porto di Lampedusa in un comunicato, sabato pomeriggio una persona, dopo aver avvistato un barchino in difficoltà a meno di un miglio dalla costa, ha avvisato la Guardia Costiera che sul posto ha inviato ben 4 motovedette, oltre ad allertare un elicottero ed un aereo che sono giunti da Catania.

Si trattava di una piccola imbarcazione di una decina di metri su cui erano stipate oltre un centinaio di persone. A causa delle cattive condizioni del mare, il barchino si è capovolto.

Gli equipaggi delle motovedette hanno soccorso e recuperato 149 persone cadute in mare, sbarcandole poi nel porto di Lampedusa.

Nel proprio comunicato, la Guardia Costiera ha reso noto che l'operazione di soccorso ha richiesto l'intervento anche di un pattugliatore e di due motovedette della Guardia di Finanza. Successivamente, anche due aerei, uno di Frontex e l'altro della Marina, hanno sorvolato l'area per cercare eventuali superstiti.

Non è chiaro il numero esatto delle persone che erano a bordo del barchino. Di quelle tratte in salvo, 133 erano uomini, mentre solo 13 le donne e 3 i minori.

Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire se vi siano o meno dei dispersi.