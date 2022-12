Interrogarsi sulla durata massima della vita, alla luce di nuovi studi, può risultare un esercizio sorprendente e capace di stupire.

Di recente, una approfondita ricerca sulla rivista Nature poneva un tetto sull'età massima raggiungibile.

Salvo alcune felici eccezioni, la media degli ultracentenari era situata attorno alle 115 candeline.

Ora, però, cinque diversi studi fanno scricchiolare le conclusioni della ricerca di Jan Vijg, il genetista dell'Albert Einstein College of Medicine di New York che aveva firmato lo studio originale.

Secondo i nuovi lavori, in realtà, non esiste un limite obbligatorio ed evidente alla durata massima della vita umana, e anche se ci fosse, sarebbe in media ben più alto di 115 anni.

Condurre una vita sana, senza stress o vizi, cercando di curare ogni aspetto del proprio fisico, gengive e denti compresi, può aiutare a vivere oltre i 120 anni.

In sintesi, si richiede uno stile di vita attento, disciplinato e in estrema ratio, di una noia che può, quella sì, diventare mortale.