Alle 8.30 di questa mattina il centro storico del nostro Comune è stato colpito da un'esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Nostri concittadini subito intervenuti e volontari della Protezione Civile hanno prestato i primi soccorsi, subito raggiunti da Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118, altri gruppi di PC dei paesi limitrofi, Polizia di Stato.Grazie ad un lavoro congiunto eccezionale sono stati estratti vivi 3 concittadini, subito trasportati in Ospedale per le cure del caso. Sono state chiuse le linee gas, elettricità, illuminazione pubblica, acqua del centro storico per misure di sicurezza.

❌️ #Roma, esplosione e crollo alle 8:30 di stamattina in un'abitazione a Canale Monterano, causa probabile una fuga gas: salvate dai #vigilidelfuoco 3 persone rimaste sotto le macerie. In atto ricerca di eventuali ulteriori persone coinvolte [#6gennaio 10:00] pic.twitter.com/xQdhZrA6a3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 6, 2024

Le persone che sono rimaste senza una casa sono state subito ospitate da amici e parenti. Il Comune ha attivato il Coc e la sala operativa regionale di Protezione Civile. Chi ne ha bisogno sarà ospitato nelle strutture ricettive locali, che hanno subito aderito alla richiesta del Comune.I controlli continuano per verificare l'agibilità delle abitazioni ed eventuali altre persone o animali sotto le macerie. La viabilità è deviata per chiudere il centro storico coinvolto dai crolli. Si chiede a tutti di non raggiungere i luoghi oggetto del crollo se non per necessità e urgenze.Grazie di cuore a tutti gli intervenuti per il coraggio e l'incredibile professionalità dimostrata. Preghiamo per la salute dei nostri concittadini coinvolti nei crolli.

Così il comune di Canale Monterano, poco più di 4mila abitanti a pochi chilometri ad ovest del Lago di Bracciano, ha descritto l'esplosione, di cui ancora non sono state determinate le cause anche se sembra quasi certo si sia trattata di una fuga di gas, che questo 6 gennaio ha distrutto una palazzina, causando il ferimento di 3 persone, estratte vive dalle macerie.