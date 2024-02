Fantastici 4 - Aggiornamenti sul Casting: una svolta tanto attesa sembra essere giunta per il processo di selezione del prossimo film dei Fantastici 4, e con una scelta di grande prestigio!

Il film è uno dei progetti più attesi nel Marvel Cinematic Universe, reintroducendo al pubblico i ben noti personaggi di Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, con un cast completamente rinnovato.

Negli ultimi mesi, sono stati vari i nomi circolati come voci di corridoio, da Adam Driver (successivamente smentito) a Matt Smith per il ruolo di Reed Richards, passando per Vanessa Kirby come possibile interprete di Sue Storm e Joseph Quinn nei panni del fratello Johnny.

Ora sembra che finalmente ci siano sviluppi concreti: Comicbook ha notato che il curriculum ufficiale di un attore sul sito della SAG Foundation è stato aggiornato, indicando la sua prossima partecipazione al Marvel Cinematic Universe.

L'attore in questione? Nientemeno che Pedro Pascal. Sebbene il suo nome fosse già circolato come possibile candidato per il ruolo di Mister Fantastic, questa è la prima associazione così esplicita con il progetto.

La saga dei Fantastici 4 è intrisa di curiosità affascinanti, che contribuiscono a rendere questa serie di fumetti e adattamenti cinematografici ancor più interessante per i fan. Ecco alcune curiosità sulla saga:

Primi Supereroi Marvel: I Fantastici 4 sono stati i primi supereroi creati da Stan Lee e Jack Kirby per la Marvel Comics. La serie ha debuttato nel novembre 1961 con il numero 1 di "The Fantastic Four".

Esperimento cosmico: L'origine dei poteri dei Fantastici 4 è legata a un esperimento scientifico nello spazio. Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (la Donna Invisibile), Johnny Storm (la Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) sono stati esposti a raggi cosmici durante una missione spaziale.

Il matrimonio di supereroi: Reed Richards e Sue Storm sono uno dei primi, se non il primo, supereroi a sposarsi nei fumetti. Il loro matrimonio è avvenuto nel numero 3 della serie, pubblicato nel 1965.

La Cosa è ebreo: Ben Grimm, noto come la Cosa, è stato uno dei primi supereroi a essere esplicitamente raffigurato come ebreo nei fumetti. Questo è stato rivelato nel numero 56 della serie nel 1966.

Herbie invece di Torcia Umana: Nella serie televisiva d'animazione del 1978 "The Fantastic Four," la Torcia Umana fu sostituita da un personaggio robot chiamato Herbie. Ciò è dovuto al fatto che i diritti televisivi di Torcia Umana erano stati già concessi altrove.

Trilogia cinematografica (2005-2007): I primi film live-action dei Fantastici 4 sono stati "The Fantastic Four" (2005) e il suo sequel "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007). Anche se questi film hanno ricevuto recensioni miste, sono stati apprezzati per gli sforzi nel portare i personaggi dei fumetti sul grande schermo.

Reboot cinematografico (2015): Nel 2015, è stato realizzato un reboot cinematografico intitolato "Fantastic Four," che ha cercato di dare una visione più cupa e realistica dei personaggi. Tuttavia, il film ha ricevuto critiche negative sia dal pubblico che dalla critica.

Il ritorno nel Marvel Cinematic Universe (MCU): Dopo l'acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney, i diritti cinematografici dei Fantastici 4 sono tornati sotto il controllo della Marvel. Ciò ha aperto la strada a un futuro adattamento nel Marvel Cinematic Universe.

La squadra Future Foundation: Nei fumetti, i Fantastici 4 si sono evoluti in Future Foundation, una squadra di eroi impegnati in iniziative scientifiche e umanitarie. Questo nuovo approccio ha evidenziato il loro ruolo come innovatori e leader nel mondo supereroistico.

Riferimenti e camei nei fumetti: Nel corso degli anni, i Fantastici 4 sono apparsi in numerose serie di fumetti Marvel e hanno fatto numerosi camei. La loro influenza si estende ben oltre la loro serie principale, contribuendo alla trama e agli eventi di tutto l'universo Marvel.