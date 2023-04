Un rapporto riportato dai media statunitensi rivela che nel corso di un’ indagine iniziata nel 2018 gli investigatori hanno raccolto "centinaia di migliaia di documenti" in base ai quali - in un atto accusa - Il procuratore generale dello Stato del Maryland denuncia: "Dal 1940 al 2002 compiuti orribili e ripetuti abusi contro i bimbi delle comunità mentre la leadership della diocesi guardava dall'altra parte".

Cosa è successo prima del 1940 probabilmente non si saprà mai, e inoltre il Maryland è solo uno della cinquantina di stati che compongono gli USA.

La chiesa, in qualunque paese, e in qualunque epoca, ha sempre nascosto la spazzatura sotto il tappeto, affinché mai venisse meno la fiducia delle “masse” nell’ istituzione e le “offerte”, di conseguenza, non ne dovessero risentire !

Quanto durerà ancora?