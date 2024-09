In un futuro post-apocalittico, una biologa lotta per salvare l'umanità da una catastrofe chimica. Aire: Just Breathe, è il candidato della Repubblica Dominicana agli Oscar 2025, un thriller sci-fi post-apocalittico che esplora i limiti della scienza e della tecnologia.

Con Aire: Just Breathe, Leticia Tonos diventa la regista con il maggior numero di presentazioni in rappresentanza del proprio Paese, a cui si aggiungono Love Child (2011), Cristo Rey (2014), A State of Madness (2020)