Dopo il successo della compagnia venezuelana Afrodiartes con lo spettacolo El mal querer – ispirato a Federico Garcia Lorca – lo Spazio Teatro No'hma prosegue l'applaudita stagione 2023/2024 con un nuovo appuntamento con il Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, giunto alla XV edizione.



Mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio il palcoscenico di via Orcagna 2 ospita uno spettacolo proveniente dalla Slovenia, frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile Sloveno e il Godot Institute di Lubiana.



Si intitola O snegu in ljubezni ovvero Di neve e d'amore e conferma ancora una volta l'interesse e l'attenzione delle giovani compagnie verso i testi di autori moderni e contemporanei.

L'opera infatti non solo è tratta dal romanzo breve "Di Neve e d'amore" dell'autore triestino Mario Sosič, scomparso nel 2021, ma si ispira anche alla poesia di Pier Paolo Pasolini "Sospiro di mia madre sopra una rosa" del 1953, che troviamo ad apertura e chiusura del testo.



Il lavoro firmato da Tadej Pišek, che ha curato l'adattamento al testo e la regia, si presenta come una fusione moderna e originale di linguaggi differenti che coniuga poesia, danza contemporanea e musica scritta e eseguita al pianoforte da Marjan Peternel.



In scena due ballerini, un attore e un pianista per una performance che si configura come una narrazione sfaccettata che invita a una riflessione sulle dinamiche familiari e le sue rotture, offrendo uno sguardo alla società attuale e alle sue problematiche.



"Questo spettacolo unisce danza, musica e poesia e si addentra in una complessa analisi della società contemporanea, lanciando un messaggio forte contro ogni forma di intolleranza e odio." –spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro

Le date di mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.



L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].



Spazio Teatro No'hma

Stagione 2023/2024 – In Viaggio

XV Edizione Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro

O snegu in ljubezni (Di neve e d'amore)

Tratto da "Romanzo breve di neve e d'amore" di Mario Sosič

adattamento, testo e regia: Tadej Pišek

con: Tadej Pišek, Mojca Špik, Inan Du Swami, Marjan Peternel