Nardella: il progetto per il nuovo stadio della Fiorentina va avanti

In alcune dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione del nuovo masterplan degli spazi culturali nel centro storico, il sindaco di Firenza Dario Nardella ha fatto sapere che ci sono state novità in relazione al nuovo stadio della Fiorentina.

«La Fiorentina ha consegnato la documentazione [necessaria all'avanzamento del progetto per il nuovo stadio, ndr]. A questo punto i nostri tecnici, come già successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per esaminarla.

Io credo che questo sia già un fatto positivo. Dà il segno di un progresso significativo nella progettazione e, non appena avremo una valutazione, la faremo presente a livello pubblico.

Ora abbiamo appena cominciato l'anno. Lasciamo lavorare i tecnici del Comune e vediamo che cosa possiamo fare per il futuro insieme alla Fiorentina.»

Il via libera al progetto per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina è diventata una questione politica, oltre che a lievllo locale, annche a livello nazionale.

Per le prossime elezioni comunali, il sindaco Nardella, che si vuole ripresentare ai fiorentini per un nuovo mandato, vuole portare in dote il via libera al progetto. Lega e 5 Stelle, che pensano di avere qualche possibilità di prendersi la carica che fu anche di La Pira, cercano di ostacolare il progetto.

Poiché il nuovo stadio dovrebbe sorgere nell'area adesso in parte occupata dai mercati generali, che dovranno spostarsi in conseguenza di una specie di operazione a catena che si innescherà dopo l'approvazione dell'allungamento della pista dell'aeroporto di Firenze, il ministro 5 Stelle alle infrastrutture non sembra per nulla propenso a dare il via libera al progetto per aumentare voli e traffico di quell'aeroporto... almeno non certo prima che abbiano luogo le comunali.