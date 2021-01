Le Associazioni AIED Napoli e VERSO NON DOVE hanno creato uno studio per raccogliere dati sull'impatto psicologico dell'esposizione al COVID-19, da parte di coloro che lo hanno affrontato:

tutti gli operatori sanitari e socio-assistenziali che in prima linea vivono l'emergenza Covid-19; chi è stato infettato dal virus Covid-19, con qualsiasi livello di gravità dei sintomi e in qualsiasi fase di evoluzione del contagio (iniziale, intermedio, finale, guarito); chi ha perso un familiare o un amico infettato dal Covid-19.



Riportiamo dal sito:

Se partecipi, ci aiuterai a chiarire i sintomi dello stress che emergono in seguito all'esposizione al coronavirus, esperienza identificata come rischiosa per la vita propria e la vita di congiunti. Inoltre, potrai richiedere anche il tuo punteggio finale, utile a sapere se stanno emergendo sintomi della sindrome da stress, prendere provvedimenti con supporto psicologico e prevenire peggioramenti. Se appartieni ad una delle tre categorie sopracitate, ti chiediamo di rispondere, il tempo necessario è di 10 minuti. Si precisa che, pur offrendo un feedback sul proprio benessere questo strumento non è da considerarsi un sostitutivo della diagnosi effettuata da uno psicologo o psichiatra.

Chiediamo quindi, cortesemente, di voler collaborare a questa ricerca e di compilare i questionari, nei quali verrà chiesto di rispondere sul proprio stato psicologico, sulla percezione che si ha di sé e del modo in cui si affront o si è affrontata la malattia.

Responsabili dello studio scientifico le psicologhe e psicoterapeute: Dottoressa Garofalo Sabina e Dottoressa Maria Concetta Mingiano.



Il questionario da compilare è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.versonondove.com/indagini/



Cosa è l'associazione Verso Non Dove?

L’Associazione “Verso Non Dove” nasce ad opera del Prof. Gianfranco Tajana e Lucio Allegretti in seguito alle esperienze del 1995 della “V Settimana della Scienza e della Ricerca Tecnologica: La formazione del medico i percorsi della mente le ragioni del cuore” e nel 1997 la “VII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica” entrambe realizzate presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“Verso Non Dove” ha lo scopo di fornire agli studenti di Medicina ed al medico in formazione continua i principi metodologici del sapere (area cognitiva), saper fare (area gestuale), saper essere (area relazionale) specifici della professione medica.

Sviluppare metodologie dell’apprendimento basate sul PBL (Problem Solved Learning).

Ideare, costruire, sperimentare strumenti di formazione centrati sul discente. Organizzare uno Skill-Lab, che, attraverso l’utilizzo di simulatori, consenta l’acquisizione di capacità gestuali propedeutiche ad interventi sul paziente.

Allestire seminari, meet-up, corsi di formazione finalizzati alla formazione dello studente in Medicina ed alla formazione permanente del medico.

L’Associazione “Verso non Dove” è una realtà apolitica e senza scopo di lucro, che opera a livello nazionale per perseguire gli obiettivi inclusi nel proprio statuto, tra i quali in particolare:

Promuovere progetti di sensibilizzazione, informazione, istruzione e formazione;

Contribuire allo sviluppo delle conoscenze relative all’implantologia cocleare;

Promuovere progetti di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria);

Attivare iniziative culturali, promuovere e organizzare convegni, dibattiti, conferenze, campagne di comunicazione sociale.



Gianfranco Tajana (prof. ordinario di istologia e embriologia) è il "giovane prof" che nel 1982 seguì la mia tesi di laurea con Giovanni Giordano Lanza, già prof. di grande cultura ed eccellenti capacità. Non conoscevo questa associazione e ho avuto il piacere di leggere sul sito molte cose interessanti e scientifiche sul Covid .

Ho incontrato di nuovo Gianfranco con "qualche chilo in più", come mi disse nello studio del prof. De Feo alla facoltà di Farmacia.

Senza peccare in nulla, ho sempre ritenuto Gianfranco Tajana una delle più brillanti menti scientifiche che abbia avuto l'onore di incontrare nella mia vita e che hanno lasciato un segno molto forte nella mia cultura di medico ormai 65enne.