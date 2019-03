Il Sacro Monte Calvario, Domodossola e il Turismo Culturale. Il Ministro Bonisoli: "rilanciare i piccoli centri a partire dalle chiese in disuso"

Dai suggestivi luoghi del Sacro Monte Calvario di Domodssola arriva la proposta del ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi lunedì 11 Marzo 2019 in visita nella città dell'Ossola: "Rilanciare i piccoli centri a partire dalle chiese in disuso".

I tesori d'arte dei piccoli centri, in gran parte patrimonio all'interno delle chiese e delle strutture religiose, potrebbero contribuire al rilancio delle piccole comunità come grande risorsa economica e di sviluppo turistico culturale.

Il Rettore don Pierluigi Giroli ha accolto il Ministro Bonisoli verso le ore 11,30 e lo ha accompagnato in una visita guidata al Santuario e al Sacro Monte Calvario illustrando la figura di Rosmini e i luoghi ora custoditi dai Padri Rosminiani.





(Segnalazione a cura di Giuseppe Serrone / Turismo Culturale)