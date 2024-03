Un Documentario in onda su Tv2000 domenica 31 marzo ore 22.55 potrebbe essere fonte di ispirazione per Papa Bergoglio alle prese con lo "scontento" nei fedeli della Chiesa Cattolica esasperati dalle sue mancate riforme in particolare sulla mancata riammissione dei preti sposati al ministero sacerdotale. Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, fondato nel 2003 da don Giuseppe Serrone invita Bergoglio a mettersi da parte e a curare la sua salute. Oggi la Chiesa ha bisogno di riforme in chiave conciliare ed evangelica per superare la crisi dei preti.

"Nonostante siano trascorsi secoli, la vicenda di Pietro da Morrone, eletto Papa come Celestino V nel 1294, per diventare poi famoso con la sua rinuncia, è ancora uno degli episodi storici più discussi e controversi del Medioevo. Influenzato dalla profezia di Gioacchino da Fiore che prevedeva l’avvento di un Papa riformatore e l’inizio dell’età dello Spirito Santo, il già ottantenne Pietro del Morrone – che godeva di fama per il dono dei miracoli attribuiti alla sua intercessione – accettò per fede e sottomissione a Dio il ruolo da Papa, al quale rinunciò però dopo meno di quattro mesi.

L’importanza del suo pontificato è ancora oggi presente nella festività della Perdonanza, il primo giubileo nella storia cristiana che si celebra da più di 700 anni ogni agosto nella basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila e che dal 2019 è iscritto dall’Unesco nella lista del “Patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. Nell’anno 2020, per la prima volta in 728 anni di storia, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica aquilana.

Il documentario, con la regia di Cinzia TH Torrini e Ralph Palka e la musica del compositore abruzzese Marco Marrone, si chiede se Pietro del Morrone fu artefice del proprio destino o strumento del potere ecclesiastico e politico. La ricostruzione narrativa della sua vita avviene attraverso dieci interviste a storici, scrittori, giornalisti e prelati che, con le loro analisi, si concentrano sulle dinamiche della sua “rinuncia al potere” e sul suo rapporto con il cardinale Caetani, il futuro Papa Bonifacio VIII. Non manca l’aspetto della profonda armonia di Celestino con la natura.

L’Abruzzo con i suoi eremi, luoghi e paesaggi incontaminati diventa un set naturale. Le immagini significative provenienti da archivi storici illustrano il racconto e avvicinano emozionalmente lo spettatore alla “leggenda” del mitico personaggio. Le scene con ricostruzioni storiche che ricordano momenti cruciali e intimi della vita del santo, sono state girate nei borghi di Capestrano e di, nella Basilica di Collemaggio all’Aquila e in vari eremi dove ha vissuto il santo. Per il volto del Santo è stato scelto l’attore italo-canadese". (tv2000.it)



Crediti Video: Canale YouTube Tv200it

Crediti immagine: tv200.it