La Commissione Ue, nel pomeriggio di martedì, ha annunciato un nuovo piano energetico che i leader europei saranno chiamati a valutare e approvare in settimana al prossimo Consiglio Ue.

Il nuovo piano è stato pensato per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, a cominciare dal gas, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il piano delinea anche una serie di misure per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia in Europa e per ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno. L'Europa sta affrontando un aumento dei prezzi dell'energia da diversi mesi, ma ora l'incertezza sull'offerta sta esacerbando il problema. REPowerEU cercherà di diversificare le forniture di gas, accelerare l'introduzione di gas rinnovabili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di energia. Ciò può ridurre la domanda dell'UE di gas russo di due terzi entro la fine dell'anno.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russi. Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente. Dobbiamo agire ora per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, diversificare la nostra fornitura di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l'energia pulita. Prima passeremo alle energie rinnovabili e all'idrogeno, combinati con una maggiore efficienza energetica, prima saremo veramente indipendenti e padroneggeremo il nostro sistema energetico. Discuterò le idee della Commissione con i leader europei a Versailles alla fine di questa settimana, e poi lavorerò per implementarle rapidamente con il mio team".

Frans Timmermans , vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo: "È ora di affrontare le nostre vulnerabilità e di diventare rapidamente più indipendenti nelle nostre scelte energetiche. Scattiamoci nell'energia rinnovabile alla velocità della luce. Le energie rinnovabili sono una fonte di energia economica, pulita e potenzialmente infinita e invece di finanziare l'industria dei combustibili fossili altrove, creano posti di lavoro qui. La guerra di Putin in Ucraina dimostra l'urgenza di accelerare la nostra transizione verso l'energia pulita".

Il commissario per l'Energia, Kadri Simson: "L'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento e ha portato i prezzi dell'energia a livelli senza precedenti. Per le restanti settimane di questo inverno, l'Europa dispone di quantità sufficienti di gas, ma dobbiamo ricostituire urgentemente le nostre riserve per il prossimo anno. La Commissione proporrà quindi che entro il 1° ottobre lo stoccaggio di gas nell'UE debba essere riempito almeno fino al 90%. Abbiamo anche delineato la regolamentazione dei prezzi, gli aiuti di Stato e le misure fiscali per proteggere le famiglie e le imprese europee dall'impatto dei prezzi eccezionalmente alti".

Così la Commissione Ue spiega il nuovo piano.

Previsti interventi di emergenza sui prezzi dell'energia e sullo stoccaggio del gas.Gli "Strumenti per i prezzi dell'energia" della Commissione dello scorso ottobre hanno aiutato gli Stati membri a mitigare l'impatto dei prezzi elevati sui consumatori vulnerabili e rimane un quadro importante per le misure nazionali. Oggi la Commissione presenta agli Stati membri ulteriori orientamenti, confermando la possibilità di regolamentare i prezzi in circostanze eccezionali e stabilendo come gli Stati membri possono ridistribuire ai consumatori le entrate derivanti dai profitti del settore energetico e dallo scambio di quote di emissione. Le norme dell'UE sugli aiuti di Stato offrono inoltre agli Stati membri la possibilità di fornire sostegno a breve termine alle imprese colpite dai prezzi elevati dell'energia e contribuiscono a ridurre la loro esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia a medio e lungo termine. A seguito di una consultazione sulle modifiche mirate degli orientamenti sugli aiuti di Stato del sistema di scambio di quote di emissione, la Commissione consulterà anche gli Stati membri in merito alle esigenze e alla portata di un nuovo quadro temporaneo di crisi in materia di aiuti di Stato per concedere aiuti alle imprese colpite dalla crisi, in particolare coloro che devono affrontare costi energetici elevati.La Commissione intende presentare entro aprile una proposta legislativa che prevede che lo stoccaggio sotterraneo del gas in tutta l'UE sia riempito almeno fino al 90% della sua capacità entro il 1° ottobre di ogni anno. La proposta comporterebbe il monitoraggio e l'applicazione dei livelli di riempimento e integrerebbe accordi di solidarietà tra gli Stati membri. La Commissione prosegue la sua indagine sul mercato del gas in risposta alle preoccupazioni circa le potenziali distorsioni della concorrenza da parte degli operatori, in particolare Gazprom .Per far fronte all'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, la Commissione esaminerà tutte le possibili opzioni per misure di emergenza volte a limitare l'effetto di contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'elettricità, come limiti temporanei di prezzo. Valuterà inoltre le opzioni per ottimizzare la progettazione del mercato elettrico tenendo conto della relazione finale dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione tra i regolatori dell'energia (ACER) e altri contributi sui vantaggi e gli svantaggi dei meccanismi di tariffazione alternativi per mantenere l'elettricità accessibile, senza interrompere la fornitura e ulteriori investimenti nella transizione verde.

REPowerEU: eliminare la nostra dipendenza dal gas russo prima del 2030.È possibile eliminare gradualmente la nostra dipendenza dai combustibili fossili dalla Russia ben prima del 2030. A tal fine, la Commissione propone di sviluppare un piano REPowerEU che aumenterà la resilienza del sistema energetico a livello dell'UE basato su due pilastri: diversificare l'approvvigionamento di gas, tramite maggiori importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e gasdotti da fornitori non russi e maggiori volumi di produzione e importazioni di biometano e idrogeno rinnovabile; e, riducendo più rapidamente l'uso di combustibili fossili nelle nostre case, edifici, industria e sistema elettrico, aumentando l'efficienza energetica , aumentando le energie rinnovabili e l'elettrificazione e affrontando i colli di bottiglia delle infrastrutture.La piena attuazione delle proposte "Fit for 55" della Commissione ridurrebbe già del 30% il nostro consumo annuo di gas fossile, pari a 100 miliardi di metri cubi (bcm), entro il 2030. Con le misure del piano REPowerEU, potremmo rimuovere gradualmente almeno 155 miliardi di metri cubi di consumo di gas fossile, equivalente al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere raggiunti entro un anno , ponendo fine all'eccessiva dipendenza dell'UE da un unico fornitore. La Commissione propone di collaborare con gli Stati membri per individuare i progetti più idonei a raggiungere questi obiettivi, basandosi sull'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza.La nuova realtà geopolitica e del mercato energetico ci impone di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e combustibili fossili volatili.Dopo l'invasione dell'Ucraina, le ragioni per una rapida transizione verso l'energia pulita non sono mai state così forti e chiare. L'UE importa il 90% del proprio consumo di gas, con la Russia che fornisce circa il 45% di tali importazioni, a livelli variabili tra gli Stati membri. La Russia rappresenta anche circa il 25% delle importazioni di petrolio e il 45% delle importazioni di carbone.Il toolbox dei prezzi dell'energia della Commissione dell'ottobre 2021 ha aiutato i cittadini e le imprese a far fronte ai prezzi elevati dell'energia negli ultimi mesi. 25 Stati membri hanno adottato misure in linea con il pacchetto di strumenti che stanno già alleggerendo le bollette energetiche per oltre 70 milioni di clienti domestici e diversi milioni di micro, piccole e medie imprese.La Commissione continua a collaborare con i vicini e i partner nei Balcani occidentali e nella Comunità dell'energia, che condividono la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili e l'esposizione agli aumenti dei prezzi, pur essendosi impegnati per gli stessi obiettivi climatici a lungo termine. Per Ucraina, Moldova e Georgia, l'UE è pronta a fornire sostegno per garantire energia affidabile e sostenibile. Lo sforzo in corso per provvedere a una sincronizzazione di emergenza delle reti elettriche ucraine e moldave con la rete dell'Europa continentale è un chiaro segno di questo impegno.

In pratica, in attesa di conoscere quali saranno le nuove sanzioni annunciate dall'Ue che avrebbero dovuto colpire la Russia fin da subito anche sul piano energetico, la Commissione europea ha illustrato un piano graduale, per chiudere nel più breve tempo possibile le importazioni di gas da Mosca. E per quanto riguarda il petrolio russo? Nessun accenno, salvo che non sembra esserci accordo tra i 27 per interromperne fin da subito l'acquisto. Se ne saprà di più dopo il Consiglio europeo che, in teoria, dovrebbe comunicare ulteriori restrizioni contro la Russia, anche al di fuori del settore energetico.