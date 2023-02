Il sito tradizionalista lalucedimaria.it con un testo di Luca Marcolivo alimenta tesi non bibliche e teologiche sul celibato obbligatorio dei preti nella Chiesa cattolica. In tanti lo mettono in discussione ed è sempre più faticoso conciliare questo principio con lo stile di vita moderno.

La questione del celibato sacerdotale attraversa la storia della Chiesa fin dalle sue origini. Pur non trattandosi di un dogma nel senso stretto del termine, con il tempo è divenuto un baluardo di una visione di Chiesa superata e non evangelicamente fondata. Siamo di fronte a una tematica dirimente, che coinvolge sia la Chiesa “mistica” e carismatica, sia quella istituzionale.

Il dibattito sul celibato dei preti va a intrecciarsi inevitabilmente con la crisi delle vocazioni, iniziata già prima del Concilio Vaticano II, che pure ha cercato di darvi una risposta.

Nell’episcopato c’è anche chi ha sollevato la possibilità di eccezioni. In particolare, durante il Sinodo per l’Amazzonia (6-27 ottobre 2019), fu ipotizzata l’ordinazione degli uomini già sposati per sopperire alla scarsità di sacerdoti e missionari in un’area geografica densa di problematiche e ancora sostanzialmente da evangelizzare.