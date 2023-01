Giornata a Porte Aperte organizzata dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani presso Villa Francesconi-Lanza. Venerdì 27 gennaio Villa Francesconi Lanza di Padova ospiterà un evento in commemorazione del 27 gennaio 1945 organizzato dal CCDU (Comitato di Cittadini per i Diritti Umani).

Giornata a porte aperte dalle 10.00 alle 21.00 con la mostra multimediale e alle ore 15:00 incontro con alcuni ospiti: il Dott. Mateo Luzuriaga, esperto in Diritto Internazionale e Diritti Umani e volontario dei Servizi Civili presso il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova e Monia Gambarotto, genitore attivista contro gli abusi dei Diritti Umani.

Per ricordare gli errori e gli orrori della storia recente, capire quali siano state le teorie pseudo-scientifiche alla base dello sterminio come pure il conseguente razzismo che si è creato, proiezioni dei video “Psichiatria: gli uomini dietro l’olocausto” e “Psichiatria: creare il razzismo”. L’iniziativa, patrocinata dalla Chiesa di Scientology, è aperta a tutti con l’auspicio di offrire informazioni utili e spunti di riflessione per il bene comune.

Villa Francesconi Lanza,

via Pontevigodarzere, 10 Padova.



Per informazioni

049.8756317 o 347 8493534