Stabilita finalmente la data per il via alla finale dell’America’s Cup 2021 tra gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli e i detentori della Coppa, i neozelandesi dell’Emirates Team New Zealand.

Tra il Covid, il terremoto e lo scampato pericolo da Tsunami, il più prestigioso trofeo di vela al mondo potrà prendere il via da mercoledì 10 marzo nelle acque del golfo di Auckland, anche se ci saranno alcune restrizioni sanitarie da osservare, a causa di una persona positiva che non aveva osservato il regime di autoisolamento e aveva circolato liberamente per una settimana nella capitale neozelandese consigliando alle autorità un regime di lockdown che scadrà nelle prossime ore.

Le gare si svolgeranno nei soli campi A e E, inoltre sarà limitata la presenza del pubblico. In totale si svolgeranno 13 regate e chi tra i due sfidanti dovessero raggiungere le 7 vittorie, si porterà a casa la coppa ed entrerà nella storia internazionale della vela.





PROGRAMMA AMERICA’S CUP 2021

10 marzo

• Gara 1

• Gara 2

12 marzo

• Gara 3

• Gara 4

13 marzo

• Gara 5

• Gara 6

14 marzo

• Gara 7

• Eventuale Gara 8

15 marzo

• Eventuale Gara 9

• Eventuale Gara 10

16 marzo

• Eventuale Gara 11

• Eventuale Gara 12

17 marzo

• Eventuale Gara 13





Foto copertina: Fonte Luna Rossa Prada Pirelli by Carlo Borlenghi