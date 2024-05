Generazione Z

Raccontare il nuovo millennio

Frascati Poesia: Sabato 11 maggio ore 18.00 presso la Sala Duca di York del Seminario Diocesano – Piazza del Gesù n.5 - Frascati, l’Associazione Frascati Poesia presenta il progetto “Generazione Z - Raccontare il nuovo millennio”.

A cura di Arnaldo Colasanti – Interviene Barbara Schiavulli, giornalista di guerra, ha seguito i conflitti più caldi degli ultimi vent’anni. Generazione Z, narra dei nostri anni, del periodo dal 2000 al 2024.

Tutto è cambiato: tutto sembra essere il fondamento del nostro tempo terribile.

Nei vari appuntamenti, ideati e organizzati dall’Associazione Frascati Poesia e affidati a vari esperti e studiosi della storia, della sociologia e della tecnologia odierna, si parlerà della sovranità di Putin (2000), della crisi finanziaria (2008), del passaggio della rivoluzione digitale ai computer quantistici, dal paradigma americano a quello cinese, così come della trasformazione democratica e dei sistemi di comunicazione, secondo una novità che sembra addirittura antropologica.

Generazione Z è la verifica del presente in cui viviamo e dunque del futuro in cui rischiamo di precipitare. L’Associazione Frascati Poesia pone l’attenzione sulle trasformazioni della storia attuale, in tutte le sue più drammatiche contraddizioni.





