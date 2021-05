Azora Rais, scrittrice, cantante e modella bulgara che da tempo vive e lavora con successo in Italia è impegnata in un nuovo progetto decisamente estivo: un calendario in cui spicca tutta la sua bellezza. Le foto verranno scattate in una città dal fascino millenario, Alessandria d'Egitto. "E' una città bellissima, dove il mare ha due colori, viola e blu chiaro", racconta Azora Rais". "Essendo un'amante della scrittura, ho visitato tante volte la più grande biblioteca del mondo, che è proprio quella di Alessandria. E' stata ricostruita da un gruppo olandese. Lavorerò sodo con bravi fotografi locali e italiani per presentare un servizio veramente originale e pieno di belle foto".

Gli scatti di questo nuovo calendario non li selezionerà la stessa Azora. "Sono abituata a fidarmi dei professionisti quando si tratta di scegliere le inquadrature migliori. Non sempre la nostra opinione di spettatori rispecchia la realtà della fotografia", spiega Azora. "Magari a te piace tanto una foto, ma poi non è quella perfetta per la finalità del servizio. Mi è successo quando venivo fotografata per Playboy Italia. Avevo scelto le foto che piacevano a me, ma alla fine aveva ragione il fotografo, che infatti è riuscito a convincermi".

Ma chi è Azora Rais? Oltre che ben conosciuta in Italia e non solo per le sue canzoni (incluse in compilation importanti come "Dance Planet", "M2o dance compilation", etc) e i suoi libri ("Oroscopo intimo", "Tutto per invidia"), è anche una modella affermata. Ha posato per Bruno Oliviero, fotografo delle dive e pure come playmate per Playboy Italia Special Black Edition (2018).

E non solo: nella sua carriera di modella ha lavorato anche per JVC Bulgaria, per Miraflores Press in Italia ed è stata fotografata per tante copertine di compilation dance che contenevano le sue canzoni. Già premiata come "Miss Bulgaria", Azora con il suo fisico da valchiria - l'altezza 1.80 e gambe lunghissime è stata anche madrina per diversi premi letterari in Italia (a Bari, Caltanissetta, Cassino, Roma.).

Aspettando l'uscita del calendario, non è una brutta idea dare un'occhiata ad Instagram https://www.instagram.com/azorarais_lozanovazornitza/. cercare su Spotify tutte le canzoni di Azora Rais oppure cliccare sul suo sito ufficiale, www.azora.it.