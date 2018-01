Afghanistan, Carabinieri abilitano prima donna poliziotta dei "RIS"

Quattro poliziotti afgani sono stati abilitati dai militari del contingente italiano alle procedure di investigazione scientifica, tra di loro c'è anche una donna: è la prima poliziotta donna abilitata dei "RIS". Le donne rientrano nell'ambito dei progetti gender supportati dai militari italiani con l'obiettivo di incrementare il personale femminile in grado di essere operativo in incarichi ad elevata specializzazione nelle istituzioni afgane.

La poliziotta assieme ad altri tre colleghi ha frequentato il corso di Crime Scene Investigation (CSI). Il corso, conclusosi qualche giorni fa, si è svolto presso la base italiana di Camp Arena, sede del Train Advise Assist Command West (TAAC-W) ed è stato condotto dai Carabinieri del Police Advising Team (PAT) con lezioni teoriche alternate a lezione pratiche, lezioni pratiche condotte da istruttori afgani sotto l'assistenza dei militari italiani.

Procedure d'intervento sulla scena del crimine e modalità di raccolta delle prove: queste le materie principali del corso. Formare nuovi investigatori dunque ma istruire maggiormente gli istruttori afgani approfondendo le procedure didattiche: questi gli obiettivi del corso che seguono il principio "Train the trainers" ovvero addestra gli istruttori.

Durante la consegna degli attestati, il Comandante del 606° Corpo della Polizia afgana oltre a richiedere un'intensificazione delle attività addestrative delle procedure di investigazione scientifica allo scopo di raggiungere i livelli di organico sufficienti in modo da essere in grado di far fronte a esigenze del territorio, ha ringraziato i militari del contingente italiano per il loro impegno a favore dei propri agenti elogiando i poliziotti di Herat, la cui professionalità è in costante incremento grazie all'eccellente addestramento impartito loro dai militari del contingente italiano.





