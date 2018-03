Le Iene al Galà degli Italian Porn Awards?

Tra esattamente un mese si svolgerà al Samara di Torino l’evento più importante dell’adult entertainment italiano: il galà delle premiazioni degli Italian Porn Awards, organizzato dalla piattaforma web Hard Channel di Heidy Cassini. Quest’anno non sono mancate le sorprese, tra cui forse la più rilevante: l’inserimento nelle votazioni della categoria “Top & Flop”.

A vincere è stato il servizio delle Iene sul doping nell’hard con protagoniste la trans più famosa d’Italia Efe Bal e la neo eletta personaggio femminile dell’anno Vittoria Risi. La domanda che si stanno tutti facendo è se le Iene, da sempre interessate al mondo della notte, del sesso e dell’ambiente hard saranno presenti alla premiazione.

Molto probabilmente i rappresentanti della trasmissione simbolo di Italia Uno non si faranno scappare questa ghiotta opportunità di creare un servizio sull’evento hard più importante d’Italia in cui sono loro stessi i protagonisti. Inoltre ci sarà una vecchia conoscenza delle Iene: l’avvocato Andrea Diprè, eletto miglior VIP mediatico.

Della sua presenza all’evento se ne sta parlando fin dal primo giorno della sua proclamazione come vincitore in quanto al galà saranno presenti anche Felix Belmondo ed Axel Ramirez, eletti rispettivamente personaggio maschile dell’anno e miglior scrittore erotico, da sempre ritenuti i sostenitori ed i fomentatori del Movimento Antidipreista Italiano.

Un’altra importante presenza conosciuta a livello televisivo è certamente la neo VIP mediatica Malena, la quale proprio in questi giorni è impegnata in un tour televisivo dalla Rai a La 7 come opinionista e tra qualche giorno sarà la madrina di un evento al Wellcum in Austria. Considerato l’alto livello mediatico che quest’anno il Galà offre non ci meraviglieremo della presenza anche di altre emittenti televisive.

Questa undicesima edizione del galà degli Italian Porn Awards si appresta ad essere una delle più importanti di sempre.