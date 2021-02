La Prima ospite per un caffè offerto da Coffee Book House è Stefania P.Nosnan.

Dolce o amaro il primo caffè domani mattina ore 11 Jessica Salmeri lo offrirà a Stefania P. Nosnan è nata a Udine nel 1970, si definisce friulana DOC. Attualmente è socia di una prestigiosa azienda di consulenze. È direttrice editoriale di Life Factory Magazine e inoltre, conduce il programma televisivo Libri&Dintorni. Ha pubblicato sei romanzi. Appassionata di storia e informatica.

Durante la puntata parleremo anche del suo ultimo romanzo “ C’erano tre rose rosse” La vita non si può pianificare; forse si può modificare, beffando il destino per seguire delle strade immaginarie e contorte che hanno il potere di rendere felici o tristi chi le percorre, ma quello che è già scritto nel libro della vita prima o poi va affrontato.

Il loro primo incontro è quasi uno scontro. Davide ha il classico colpo di fulmine, mentre Francesca non ne vuole sapere; nella sua vita ci sono altre priorità e Davide non è il ragazzo per lei. Solo la testardaggine e la dolcezza di lui la fanno capitolare. A un certo punto, nel magnifico piano della loro vita, Davide e Francesca credono di avere raggiunto ogni traguardo che avevano sognato: l'amore, il matrimonio, due figlie, tanti amici, una bella casa e un buon lavoro.

Ma che cosa succede quanto tutto questo viene spazzato via da una malattia? Quanto sarà forte l’amore? Riuscirà a sopportare tutti gli scossoni che riceverà? Tratto da una storia vera.