Non è stato un anno facile per Modus Dj, il 2020, come per nessuno di noi. Ma il suo singolo "Come and go with Me", interpretato da Andrea Love e pubblicato da Purple Music, uscito anche in un bel remix curato da Jamie Lewis, il boss di questa label, è proprio una gran bella canzone...

Presto, per il dj producer pugliese Modus Dj, sarà disponibile per tutti, online un dj set un po' diverso da quelli che propone solitamente. Infatti Modus Dj l'ha realizzato utilizzando soltanto vinili. Perché in fondo, per ogni dj che si rispetti, la tecnica e il supporto scelto (cd, vinile, mp3) sono un modo per esprimere la propria creatività e far ascoltare la propria musica. Certo, in ambito house e dintorni, il vinile ha ed avrà sempre un fascino unico. Ecco perché sulla sua pagina Instagram c'è un breve preview del dj set che Modus Dj ha fatto in modalità "100% vinile".

Su Traxsource nel 2020 èpo la musica prodotta da Modus Dj ha raggiunto ottimi risultati nel 2020: Un piazzamento in Hype Charts, Weekend Weapons, Essentials e due Features nelle Dj charts... e ben cinque piazzamenti nella Top 100 in questo shop musicale, il più utilizzato dai dj che cercano musica particolare.







Chi è Modus?

lorenzotiezzi.it/modus-dj