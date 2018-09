Alberto Salaorni & Al-B.Band, i concerti a settembre 2018

Anche a settembre '18 Alberto Salaorni & Al-B.Band continuano a far ballare e cantare il Nord Italia e non solo. E’ un settembre ancora decisamente estivo, per cui goderselo con le melodie e le armoni di Alberto e dei suoi musicisti sembra decisamente un'ottima idea. Dopo aver fatto emozionare il 14 settembre il Lido Opakia di Bardolino ed il 16 la festa dell'Uva a Castelnuovo del Garda, il 22 settembre sono al Mad’ In Italy a Verona, mentre il 23 sono al Lido Garda Beach. La settimana successiva, mercoledì 26 sono all'Angolo di San Valentino a Bussolengo, mentre giovedì 27 tornano al Seconda Classe di Brescia. Venerdì 28 invece sono al Marmomacc di Verona.



Alberto Salaorni & Al-B.Band

Alberto “Albi” Salaorni alle chitarre e voce, Davide Rossi al basso elettrico, Alberto De Grandis alla batteria, Andrea Mai alle tastiere e cori, Irene De Pascalis alla voce e Claudia Giuliani alle percussioni. Avete appena letto la formazione tipo di Alberto Salaorni & Al-B.Band, uno dei gruppi live italiani più affermati. Con la loro musica, il loro buonumore e la loro capacità di far scatenare ogni tipo di pubblico sanno dare emozioni a piazze, feste e locali d'ogni tipo. Il loro repertorio abbraccia decine e decine d'anni di musica. Sanno passare con disinvoltura dal repertorio internazionale alle canzoni italiane, dai grandi successi del passato, anche quelli 'fuori moda’ (come tutti sappiamo, le grandi canzoni non possono esserlo davvero) ai successi del momento.