La Filosofia dopo le "filosofie". Da Domodossola la sfida alla contemporaneità a partire da Rosmini

La Fondazione "Paola Angela Ruminelli", il Liceo delle Scienze Umane "Antonio Rosmini di Domoddossola e l'Associazione Culturale "Mario Ruminelli" in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, il Rosmini Institute "Philosophical Research Center" di Varese e il Comunie di Domodossola con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ambito Territoriale del Verbano -Cusio-Ossola hanno promosso a Domodossola e al Sacro Monte Calvario di Domodossola, il 26-27 ottobre 2018, il Convegno di studi Antonio Rosmini la Filosofia dopo le "filosofie". La sfida rosminiana alla contemporaneità.

Ha aperto il Convegno il 26 ottobre Samuele Francesco Tadini (Ricercatore stabile presso il Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, Tadini è Docente incaricato in Filosofia presso la Facoltà di Teologia di Lugano e collaboratore del Prof. Dr. Markus Krienke per l’insegnamento di Storia della filosofia moderna e per la Cattedra Rosmini).

Luciano Malusa, Professore ordinario di Storia del Cristianesimo presso l'Università degli Studi di Genova ha tenuto un intervento su Antonio Rosmini tra "Risorgimento" e "Rinascimento". Una prospettiva storico-filosofica.





Alcuni studenti di filosofia dei licei hanno partecipato al laboratorio filosofico. Questi i loro nomi:

- Luciano Malusa, Il filosofo e il suo contesto storico-culturale.

- Markus Krienke, Approcciare il pensiero di un filosofo in lingua straniera

- Stefania Zanardi, Oltre le opere: conoscere un filosofo attraverso le lettere e i diari

- Samuele Francesco Tadini, Interpretare il pensiero di un filosofo.

Sabato 27 ottobre i lavori si sono svolti presso la Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario.





Stefania Zanardi (Assegnista di Ricerca in Filosofia, Dottore di Ricerca in Filosofia, Cultore della materia in Storia della filosofia, Pedagogia generale, Psicopedagogia Scuola di Scienze Umanistiche

Università degli Studi di Genova Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Geografia) ha offerto il suo contributo su Rosmini oggi: dalla condanna ecclesiastica alla beatificazione.

Markus Krienke (Professore ordinario di Filosofia Moderna edi Etica Sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano, docente di Antropologia Filosofica alla Lateranense di Roma, Storia della Filosofia moderna presso lo Studio San Francesco di Milano e Dottrina sociale della Chiesa presso la Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale ) ha parlato su Morale, diritto e politica: quale filosofia cristiana per la nostra contemporaneità? .

Nel pomeriggio Samuele Francesco Tadini ha presentato la Metafisica rosminiana e “metafisiche” contemporanee.



All'interno del Convegno, Marco Finola ha presentato e proiettato in anteprima nazionale il Docufilm dedicato ad Antonio Rosmini.

La Chiusura dei lavori è stata curata da Massimo Gianoglio.

A conclusione delle due giornate di studio un Concerto di musica classica promosso dall’Associazione Culturale “Mario Ruminelli” a cura della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

