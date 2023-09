L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accolto con favore l'impegno storico dimostrato oggi dai leader globali, alla 78ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, per rafforzare la cooperazione, il coordinamento, la governance e gli investimenti internazionali necessari per prevenire il ripetersi del devastante impatto sanitario e socioeconomico causato dal Covid, rendere il mondo meglio preparato per la futura pandemia e tornare sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

"Il primo vertice del capo di Stato sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie è una pietra miliare storica nell'urgente spinta a rendere tutte le persone del mondo più sicure e meglio protette dagli impatti devastanti delle pandemie - ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms -. Accolgo con favore questo impegno da parte dei leader mondiali a fornire il sostegno politico e la direzione necessari affinché l'Oms, i governi e tutti i soggetti coinvolti possano proteggere la salute delle persone e adottare misure concrete per investire nelle capacità locali, garantire l'equità e sostenere l'architettura sanitaria di emergenza globale di cui il mondo ha bisogno".

La dichiarazione politica, approvata dal presidente dell'Assemblea, Dennis Francis, ha sottolineato il ruolo centrale svolto dall'Oms come autorità di direzione e coordinamento sulla salute internazionale e la necessità di impegnarsi ulteriormente per un finanziamento sostenibile che fornisca finanziamenti adeguati e prevedibili all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che le consente di disporre delle risorse necessarie per svolgere le sue funzioni principali.

"L'esperienza vissuta dalle persone che hanno sofferto a causa della pandemia di Covid deve essere in prima linea nelle nostre menti per realizzare la chiara direzione fornita dai leader mondiali - ha affermato Tedros -. Dobbiamo imparare a proteggere meglio le nostre comunità e a coinvolgerle, informarle e responsabilizzarle a far parte della soluzione. Dobbiamo costruire sistemi di assistenza clinica più forti che possano salvare vite umane. Ciò richiede azioni concrete per garantire un accesso equo alle contromisure mediche, finanziamenti sostenibili e adeguati, comunità responsabilizzate e impegnate e operatori sanitari solidi, formati e attrezzati. ...Gli impatti devastanti del Covid hanno dimostrato perché il mondo ha bisogno di un approccio più collaborativo, coeso ed equo per prevenire, prepararsi e rispondere alle pandemie",

ha affermato Tedros Ghebreyesus, aggiungendo che i governi e i partner multilaterali hanno già iniziato a costruire le basi per un mondo più sicuro, con l'istituzione del Fondo pandemico, l'Hub dell'Oms per l'intelligence pandemica ed epidemica, il BioHub dell'Oms per condividere volontariamente nuovi materiali biologici e l'hub di trasferimento della tecnologia del vaccino mRNA.

Tuttavia, Ghebreyesus ha aggiunto che la dichiarazione politica approvata mercoledì ha chiesto un ulteriore rafforzamento dell'architettura di emergenza sanitaria globale per proteggere meglio il mondo da una possibile ripresa del Covid.

Tra le numerose misure necessarie, la dichiarazione politica riconosceva la necessità che gli Stati membri di:

concludere i negoziati su una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale dell'Oms sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, altrimenti noto come accordo sulla pandemia, e proseguire i lavori per apportare modifiche mirate al regolamento sanitario internazionale (2005) entro maggio 2024;





in linea con il processo dell'accordo pandemico, garantire l'accesso sostenibile, a prezzi abbordabili, giusto, equo, efficace, efficiente e tempestivo alle contromisure mediche, compresi vaccini, diagnostica, terapia e altri prodotti sanitari;





adottare misure per contrastare e affrontare gli impatti negativi della disinformazione legata alla salute, della disinformazione, dell'incitamento all'odio e della stigmatizzazione , in particolare sulle piattaforme dei social media , sulla salute fisica e mentale delle persone, anche contrastando l'esitazione vaccinale nel contesto della prevenzione, della preparazione e della risposta alle pandemie e per promuovere la fiducia nei sistemi e nelle autorità sanitarie pubbliche, anche aumentando l'educazione alla sanità pubblica, alfabetizzazione e consapevolezza, pur riconoscendo che l'impegno efficace delle parti interessate richiede l'accesso a informazioni tempestive, accurate e basate su dati concreti e la sensibilizzazione, anche attraverso l'uso di strumenti sanitari digitali;





rafforzare la forza lavoro sanitaria e le capacità di risposta rapida, i sistemi di sorveglianza e fornitura e le capacità produttive locali, per consentire e consentire a tutti i paesi di avere la capacità di soddisfare le proprie esigenze per prevenire, prepararsi e rispondere alle pandemie. Aumentare le capacità del sistema sanitario per affrontare le minacce pandemiche nei paesi a basso e medio-basso reddito, in particolare in tutta l'Africa;





sfruttare il potenziale del sistema multilaterale e potenziare l'approccio multisettoriale necessario per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, a causa delle molteplici cause e conseguenze delle pandemie, che sostengono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.



Fonte: Quotidiano Sanità