Una grande partecipazione di pubblico e particolari emozioni hanno contraddistinto l’evento manzoniano romano tenutosi presso la prestigiosa sede dell’Antico Circolo Tiro a Volo ai Parioli, organizzato dall’Accademia Tiberina, tra gli enti culturali patrocinanti del Progetto Scientifico Nazionale “Manzoni 150” insieme al Comune di Milano, alla Camera dei Deputati, alla Città Metropolitana di Messina e ad altri innumerevoli Istituti culturali e didattici. “Manzoni 150” è ideato e coordinato scientificamente dal Prof. Pierfranco Bruni e vede la sua realizzazione editoriale nel Volume a più voci “Alessandro Manzoni – La tradizione in viaggio” (Solfanelli Editore) a cura di Stefania Romito.

L’importanza della cultura, fondamentale veicolo e guida esistenziale che ci riporta a quel valore di elevazione morale e intellettuale, soprattutto fra le giovani generazioni, è stato l’importante argomento trattato dal Presidente dell’Accademia Tiberina, Dott. Cav. Franco Antonio Pinardi, in apertura di evento. Tema ampiamente condiviso e approfondito anche dalla Dirigente della Direzione Cultura della Città Metropolitana di Messina, Avv. Anna Maria Tripodo, organizzatrice, insieme alla Dott.ssa Nuccia di Gennaro, dell’evento “Manzoni 150” tenutosi lo scorso 9 novembre presso il Palazzo dei Leoni a Messina.

Di grande spessore letterario e umano è stata la Lectio Magistralis del Prof. Pierfranco Bruni, in collegamento video, e l’intervento della Prof.ssa Antonietta Micali (Direttore del Dipartimento di Letteratura dell’Accademia Tiberina di Roma) che pone in essere l’attualità del messaggio della Provvidenza in Alessandro Manzoni. Il tema della conversione filosofica in Manzoni, dovuto alla fraterna amicizia con Antonio Rosmini, è stato approfondito dalla Dott.ssa Stefania Romito, mentre l’editore Marco Solfanelli ha sottolineato il successo del Volume a più voci “Alessandro Manzoni – La tradizione in viaggio” che ha visto il coinvolgimento di una trentina di saggisti di elevato e riconosciuto merito scientifico (in ordine alfabetico): Maria Teresa Alfonso, Arianna Angeli, Micol Bruni, Pierfranco Bruni, Marilena Cavallo, Gianluigi Chiaserotti, Danilo Chiego, Alessandro Sebastiano Citro, Luana D'Aloja, Franca De Santis, Tonino Filomena, Rita Fiordalisi, Felice Foresta, Davide Foschi, Nino Giordano, Simona Giordano, Pasquale Guerra, Arjan Kallco, Adriana Mastrangelo, Mauro Mazza, Roberta Mazzoni, Antonietta Micali, Annarita Miglietta, Ippolita Patera, Pasquale Rineli, Cosimo Rodia, Stefania Romito, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Luca Siniscalco, Giuseppe Terone, Patrizia Tocci , Stefano Vicentini.

L’incontro è stato introdotto e moderato dalla Prof.ssa Marina Esterini (Commissione Cultura Antico Circolo Tiro a Volo) e ha goduto degli interventi dei saggisti Pasquale Rineli e Gianluigi Chiaserotti.

Gli enti promotori del Progetto “Manzoni 150” sono: Sindacato Libero Scrittori Italiani, Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi”, Associazione verso un Nuovo Rinascimento APS, Istituto di cultura Letteraria Etnoantropologico “Virgilio e Maria Bruni – Caracciolo”, I.R.A.L, Ophelia’s friends Cultural Projects.

Enti patrocinanti: Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, Associazione Culturale “Terra dei Padri”, Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), Comune di Monte Roberto (AN), Biblioteca Nazionale di Cosenza, la Città Metropolitana di Messina, Fondazione Thule Cultura, Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia, Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno Lauropoli (CS), Parco Letterario Salvatore Quasimodo Roccalumera (ME), Accademia D’onore Centro Studi Delfico, Accademia Tiberina, Edizioni Solfanelli.