Flavio Nigro ha alle spalle una carriera fatta di incontri importanti e duro lavoro. La sua storia racconta la vita di un uomo precursore dei tempi, partito da 0 e con un’infaticabile voglia di lavorare sul proprio essere.

La sua carriera inizia come consulente per le aziende, passa per il team building e approda nella sua sede naturale, ovvero la formazione personale e professionale.

Il suo sapere è racchiuso nel suo nuovo libro, un vademecum da portare sempre con sé, per avere sempre un mental coach a portata di mano, ovunque e in qualunque momento e arrivare passo dopo passo a costruire una mentalità di successo.

Convinzioni limitanti e convinzioni potenzianti

Quando si parla degli incontri di Flavio Nigro, si parla prevalentemente dei suoi assistiti, gente comune che però ha saputo lasciare emozioni e lezioni importanti, da cui trarre insegnamenti fondamentali.

Il discorso, che l’autore snocciola durante la lettura, parte dal fatto che in ognuna di queste storie ci siano alla base dei pensieri, che, a seconda della natura limitante o potenziante che li genera, possono influire sulla vita di chi li partorisce.

È fondamentale, per ottenere una mentalità vincente, imparare a riconoscerli e guidarli. Per allenare questa abilità i capitoli sono corredati da esercizi da poter fare in autonomia. Sono test studiati appositamente per portare il discente a ragionare sui propri errori e sui punti di forza che lo contraddistinguono.

I temi che vengono sottoposti al lettore sono calzanti particolarmente per chi vuole migliorare la propria mentalità e riuscire a dare il meglio in ogni ambito della vita.

Un libro, molti universi: Individuale, Professionale, Sociale

Il pensiero che lega questa produzione di Flavio Nigro non è da pensare unicamente per chi cerca di ottenere successo inteso come “fama, denaro e potere”. La sua applicazione è attuabile in ogni sfera dell’esistenza, proprio perché mira a coinvolgere una dimensione del pensiero ancora più profonda.

Le corde che l’autore vuole andare a toccare, e risvegliare, fanno parte di livello ancora più intimo, quello che regola l’agire.

La correlazione che si genera tra percezione e azione è un evento universale e su cui il Nigro offre ottimi spunti di riflessione su cui allenarsi, per arrivare a sviluppare una mentalità da vincente.

Il libro per chi cerca la motivazione giusta

È ormai un anno che il mondo ha a che fare con lockdown e tamponi, in questo periodo in molti hanno dovuto mettere in discussione qualcosa, adesso è il momento di raccogliere i cocci e ripartire, per farlo serve una grande dose di motivazione.

Flavio Nigro, anche grazie al suo lavoro di Mental Coach e formatore, ha a che fare con situazioni come questa, che per molti è una novità, da parecchio tempo.

La sua professione lo ha portato a studiare molto da vicino cosa accade in situazioni di questo genere anche in ambiti molto distanti tra loro.

Attraverso l’analisi di casi tratti da esempi reali, con cui l’autore ha avuto modo di lavorare di persona, ci trasporta in un percorso fatto di fallimenti ed errori che si trasformano in storie di realizzazione personale che vanno ben oltre il successo.

Allo stesso modo Flavio Nigro non manca di inserire la propria esperienza personale, rivelando anche i lati meno esaltanti del suo passato, ma che, nonostante questo, si sono rivelati in seguito i più fruttiferi, in termini di bagaglio di conoscenze.

Il matrimonio di questi aspetti che caratterizzano “Il Codice del Successo”, ovvero la loro universalità e la spinta motivazionale che riescono ad imprimere nel lettore, viene arricchito da un approccio semplice e colloquiale, come una chiacchierata con un caro amico, rendendo così questo libro un perfetto compagno per il tempo libero, da portare sempre dietro in ogni situazione.



Il "Codice del Successo" sarà disponibile a partire dal 26 Aprile 2021 in tutti gli store on line e nelle migliori librerie.

Prodotto e distribuito dal marchio editoriale Infuga Edizioni - scrivi il tuo business, è un libro che deve assolutamente essere letto (e vissuto).