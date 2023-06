Parte da Roma, nella suggestiva Cappella Orsini, la 5^ Edizione del “Premio Messina Cinema” condotta dell’esilarante Gigi Miseferi, comico e caratterista e da una frizzante Helga Corrao, attrice ed artista poliedrica, alla presenza di numerosi attori, registi e scrittori, tra cui Massimo Benenato, Luigi Parisi, Mario Zamma, Igor Maltagliati, Felice Corticchia, Francesca Brandi, Nello Pepe, Maria Pia Iannuzzi, Antonio Fermi, Antonio Oliveri, Veronica Bartoli, Paola Galligani, Paola Barzi, Giovanna Lauretta, Roberto Lucifero, Luigi de Filippi.

Esso, dopo avere ospitato grandi volti del cinema, è dedicato alla memoria di Monica Vitti, attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice e musicista, che visse 8 anni della sua infanzia a Messina, nella Sicilia degli anni trenta, e si terrà il 29 luglio nell’omonima Città dello Stretto.

Un’emozionante intervista della grande artista ha aperto l’anteprima dedicata a lei ed è Gigi Miseferi a ricordare il suo variegato percorso artistico, gli importanti riconoscimenti ricevuti, la scalata al successo: “Attraverso il suo lavoro, Monica Vitti ha dato vita a personaggi indimenticabili, che rimarranno nella memoria collettiva per sempre. Il suo stile unico e la sua versatilità le hanno permesso di interpretare ruoli che spaziavano dal dramma alla commedia.

La sua caratteristica voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi quarant’anni di carriera cinematografica, dalle interpretazioni drammatiche con Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso), che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (La ragazza con la pistola, Io so che tu sai che io so), che la portarono a essere consideratala sola “mattatrice” della commedia all’italiana, tenendo testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman…”.

“Il Premio Messina Cinema è una manifestazione a cadenza annuale, nata nel 2018, e rievoca il famoso Agosto messinese, che diede i natali nel 1955 al primo Festival Internazionale del Cinema nella suggestiva cornice dell’Irrera a mare di Messina, dove si poteva assistere alle proiezioni dei film in concorso e che nel 1957 divenne di Messina e Taormina, per poi consacrarsi nel prestigioso Taormina Film Fest”: prosegue la dott.ssa Helga Corrao, ideatrice e direttrice artistica del Premio e a cura dell’Associazione Culturale “Messina Progetto Arte” di Pippo Scattareggia.

“Si svolge allo scopo di celebrare l’eccellenza della produzione Cinematografica siciliana e nazionale, assegna riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti artistici. Il Premio 2023 vuole rendere omaggio a una delle figure più straordinarie del mondo dello spettacolo, l’indimenticabile attrice Monica Vitti, un gesto di riconoscenza nei confronti di questa magnifica donna affascinante e talentuosa, che ha girato in Sicilia le pellicole più famose, che ha vissuto 8 anni, frequentato la scuola e mosso i primi passi artistici nella nostra città di Messina. Di siciliano in Monica Vitti ritroviamo sicuramente l’ironia e la resilienza, il modo siciliano, fatto di sguardi, taliature, un legame artistico ed affettivo collegante Roma e Messina; perciò oggi anche qui vogliamo renderle omaggio e mi onora sottolineare che è la prima volta che il focus di un evento punta i riflettori sulla grande Vitti”.