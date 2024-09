Sabato 21 settembre alle ore 18.00, il Museo Ugonia di Brisighella ospiterà l’inaugurazione della mostra “I miei viaggi profumano di fiori” dell’artista marradese Stefano Mercatali. Curata da Franco Bertoni, questa esposizione rappresenta la terza personale dell’artista e si pone come un omaggio all’importante opera brisighellese del Guercino “San Francesco d’Assisi e San Ludovico di Francia” (1618), che sarà esposta presso il Museo Ugonia a partire da dicembre 2023.

Stefano Mercatali, nato a Marradi nel 1958, ha intrapreso il suo percorso artistico presso l’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza, per poi diplomarsi all’Accademia di Belle Arti di Bologna sotto la guida di Concetto Pozzati. La sua carriera lo ha visto insegnare in varie scuole d’arte della Provincia di Ravenna, tra cui l’Istituto Statale d’Arte di Faenza, il Liceo Artistico e l’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna. Parallelamente, Mercatali si è dedicato professionalmente al restauro di affreschi.

L’artista ha esposto le sue opere in numerose città italiane e internazionali, tra cui Firenze, Roma, Cuneo, Argenta, Faenza, Cesena, Cervia, Urbino, Berlino, Stoccolma e Parma. Recentemente, le sue opere sono state presentate alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna, allo Spazio d’Arte Le Fonti di Bologna e al Centro Studi Plautini di Sarsina. Mercatali ha inoltre ricevuto riconoscimenti per la sua arte, vincendo premi per la scultura a Faenza e per la pittura a Santa Sofia.

La mostra “I miei viaggi profumano di fiori” promette di essere un evento imperdibile per gli amanti dell’arte, offrendo un viaggio sensoriale attraverso le opere di un artista che ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Non perdete l’occasione di visitarla e di immergervi nel mondo creativo di Stefano Mercatali.