Sembrerebbe sempre più vicino e pertanto possibile l'arrivo al Milan di Ralf Rangnick, ex Salisburgo e Lipsia, che attualmente ha un contratto come capo scouting per i New York Red Bulls.

L'allenatore e manager tedesco, infatti, nonostante il silenzio degli ultimi giorni, sembrerebbe aver trovato l'accordo decisivo con l'Amministratore Delegato rossonero Ivan Gazidis.

La data del suo possibile arrivo? Probabilmente non prima della conclusione della stagione in corso.