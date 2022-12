Domani, dalle 20:00, su YouTube, Twitch e nelle homepages di www.andreapimpini.com e www.thegametv.it, sarà possibile seguire in diretta il concerto di Capodanno di Andrea Pimpini!

Per almeno 5 ore, saranno trasmesse a ripetizione tutte le canzoni e esibizioni live di Andrea.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=x270mx-v7qY

“E’ una diretta pre-registrata. Semplicemente saranno trasmesse a ripetizione le mie esibizioni e le mie canzoni. Un modo semplice per tenere compagnia a chi vorrà connettersi anche solo per ascoltare 3 o 5 minuti di canzone – spiega Andrea – Capodanno lo festeggerò fuori, nessuna esibizione, nessun concerto o festival… Il mio evento è questa diretta. Meglio di un concerto: le canzoni saranno in alta qualità e arriveranno a un pubblico più ampio. A parte YouTube e Twitch che sono le due piattaforme principali di video e live streaming, la diretta sarà visibile anche su thegametv.it e andreapimpini.com siti che hanno una grande potenza mediatica”.



Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito.

L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea.