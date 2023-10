videoclip: https://youtu.be/9yBHa5Dhf14

Su spotify e tutte le altre piattaforme di streaming, per l’etichetta discografica RISERVA SONORA, il primo singolo della band “Il Teatro di Pan”, intitolato “Ogni Giorno”. Il gruppo è composto da Christian Gullone (voce), Diego Pignotti (chitarra), Steve Foglia (batteria) e Alessio Martini (basso).

“Ho scritto questo brano qualche tempo fa” racconta il batterista, che ha anche curato la produzione del brano “mentre stavo vivendo un momento sentimentalmente complesso. Inizialmente doveva essere una promessa di un amore incredibile. Ma sappiamo che di incredibile a volte c’è solo L’idea per la musica, che è arrivata qualche mese dopo, quando la relazione era già finita.”

“io nasco come Cantautore impegnato” afferma il cantante “non ero d’accordo con nessuna delle rime che ha scritto Steve, ma siccome lo conosco dalle elementari ho accettato di cantare queste canzonette leggere piene di promesse, il risultato però devo ammetterlo è sorprendente!”

Prendi 4 personaggi affetti dalla sindrome di Peter Pan, inietta nel loro sangue ironia, amori, delusioni e un pizzico di rock. Fagli cantare canzoni semplici e mettici due gattini per renderli virali. Mischia il tutto in una potente pillola di allegria da assumere ogni giorno. Ecco il teatro di Pan. Vi porteranno in un’isola che purtroppo c'è! Seguiteci sulle nostre pagine FACEBOOK, INSTAGRAM, TIK TOK e sul nostro canale TELEGRAM per i contenuti esclusivi.



Chris G, Steve Foglia, Diego Pignotti e Alessio Martini, irrazionali e mai banali. Vi porteranno in un'isola che purtroppo c'è!

Chris G, Steve Foglia, Diego Pignotti e Alessio Martini, irrazionali e mai banali. Vi porteranno in un’isola che purtroppo c'è!

Christian Gullone - voce

Diegi Pignotti - chitarra

Steve Foglia - batteria

Alessio Martini - basso