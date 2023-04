Negli ultimi tempi non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. Gli esperti hanno aperto un dibattito che andrà avanti per molto. I dubbi sono tanti sull'utilità e sull'efficacia di questa nuova frontiera tecnologica.

Un campo d'azione dove invece vi è molto margine di miglioramento è un altro tipo di intelligenza, quella più umana, l'intelligenza emotiva.

Cos'è l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva può essere descritta come la capacità di un individuo di riconoscere, di discriminare e identificare, di etichettare nel modo appropriato e, conseguentemente, di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri allo scopo di raggiungere determinati obiettivi.

Quali sono le sfere entro le quali l'IE si esprime?

Cosapevolezza di sé;

autocontrollo;

motivazione;

empatia;

comprensione e uso delle emozioni;

espressione e valutazione delle emozioni

Come usare l’intelligenza emotiva e come può aiutarci nella professione lavorativa?

Daniel Goleman, un noto studioso del comportamento a livello internazionale ha detto che - La parte del cervello relativa all'intelligenza emotiva e sociale è l'ultimo circuito del cervello a diventare anatomicamente maturo. A causa della neuro plasticità, il cervello si modella secondo l'esperienza ripetuta.

Goleman va oltre e afferma che l’intelligenza emotiva dovrebbe diventare una materia di studio ed essere insegnata già in età infantile. Nel 1995 Goleman è stato il primo a pubblicare un testo sull’intelligenza emotiva: Intelligenza Emotiva: Che cos’è e perché può renderci felici.

Quali sono le abilità dell'intelligenza emotiva?

Percezione delle emozioni: la percezione delle emozioni è un aspetto fondamentale dell'intelligenza emotiva. In questo caso, è intesa come la capacità di rilevare e decifrare non solo le proprie emozioni, ma anche quelle altrui, sui volti delle persone, nelle immagini (ad esempio, nelle fotografie), nel timbro della voce, ecc.

Uso delle emozioni: è inteso come la capacità dell'individuo di sfruttare le emozioni e applicarle ad attività come pensare e risolvere problemi.

Comprensione delle emozioni: è la capacità di capire le emozioni e di comprenderne le variazioni e l'evoluzione nel tempo.

Gestire le emozioni: consiste nella capacità di regolare le emozioni proprie e altrui, sia positive che negative, gestendole in maniera tale da raggiungere gli obiettivi prefissati.

Molte aziende hanno compreso le enormi potenzialità dell'IE, mettendo in campo numerose azioni e iniziative volte a migliorare le collaborazioni e le relazioni. B-Rewards, ad esempio, è alla continua ricerca di relazioni sinergiche all’interno della propria struttura aziendale.

