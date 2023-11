Fra Romania, Italia e Germania il producer che ha prodotto artisti di fama mondiale dal 17 novembre nelle radio italiane ed internazionali.

6:AM è il nome d’arte di Albert Michael, producer e voce urban italo rumeno tedesco classe ’92. L’artista, da anni ormai residente in Germania, ha prodotto artisti di fama mondiale e, dopo il suo ritorno con il singolo “Mhm Mhm (AEIOU)”, si ripresenta sulla scena con un nuovo brano al fianco di Trumen Records: “San Francisco”. Attraverso suoni studiati ad hoc come la chitarra arpeggiante, l’artista miscela un tappeto sonoro tipicamente urban a un sapore latino, pop e dance.

“Il brano parla di un posto immaginario dove non esistono i problemi quotidiani e, in qualche modo, parla del lavoro personale che ogni individuo deve fare per uscire dalla routine accettando rischi, paure e fallimenti. Quando ho pensato al titolo, non potevo che scegliere San Francisco. Ogni persona ha la propria Dream Land dove sogna di vivere per sempre. Un posto lontano che diventa un po' il simbolo di evasione, crescita, evoluzione e felicità. Io ho San Francisco nel cuore. Se penso a questa città penso alla felicità, alla crescita personale, ai sogni.” 6:AM

Il singolo “San Francisco”, fuori per Trumen Records, ha un sound trasparente che punta a far empatizzare l’ascoltatore con il tema del brano. Il singolo è motivante, positivo e ha come messaggio ultimo la ricerca della felicità interiore. Disponibile nei migliori store digitali distribuito da Ingrooves, sarà in rotazione nelle radio italiane ed internazionali. Primo di una lunga serie di singoli che usciranno da qui fino a tutto il 2024, sarà probabilmente parte di un disco firmato 6:AM.

Storia dell’artista

6:AM è il nome d’arte di Albert Michael, producer e voce urban italo rumeno tedesco della classe ’92. Residente in Germania ormai da anni, ha prodotto negli anni artisti di fama mondiale. Dopo una lunga pausa, è tornato attivo musicalmente non solo come producer ma anche come recording artist auto-prodotto. I suoi primi brani risalgono al 2006 in Romania poco prima del trasferimento in Italia dove ha iniziato a occuparsi principalmente di produzione musicale. Intorno al 2010 ha iniziato a farsi conoscere a livello nazionale collaborando, ai tempi, con artisti che oggi sono di fama mondiale come Sfera Ebbasta, Lazza, Fred de Palma, Ensi, Raige, Cicco Sanchez e Jak the Smoker. Nel 2023 torna in scena con il suo primo singolo “Mhm Mhm (AEIOU)” proponendo uno stile molto attuale in gran parte Urban mischiato ad afro, con elementi Pop e sfumature latin. Attualmente sta lavorando a quello che potrebbe essere il suo disco solista.

