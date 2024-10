Intesa Sanpaolo ai vertici del settore in Europa, con un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica e di una società più inclusiva: le considerazioni del CEO Carlo Messina.



Carlo Messina: Intesa Sanpaolo, ruolo di grande rilievo a sostegno dell’economia reale e sociale del Paese

Il CEO Carlo Messina, sottolineando il valore dei risultati che Intesa Sanpaolo ha registrato nel primo semestre 2024, è ritornato a parlare del “ruolo unico” che il Gruppo svolge “a favore dell’economia reale e sociale del nostro Paese”. Lo dicono i numeri: “Nei primi sei mesi del 2024 le erogazioni a medio e lungo termine hanno superato i 20 miliardi di euro. Il risparmio che ci affidano famiglie e imprese al 30 giugno 2024 ha raggiunto oltre 1.353 miliardi di euro. Le risorse destinate alle nostre persone che lavorano in Italia nel 2023 sono state superiori ai 6 miliardi di euro. Le famiglie italiane e le nostre Fondazioni azioniste nel 2023 hanno percepito oltre 2 miliardi di euro come dividendi. Nel 2023 siamo stati i primi contribuenti per imposte sul reddito contabilizzate nel Paese e nel primo semestre 2024 le imposte per Intesa Sanpaolo sono pari a 3,1 miliardi di euro”. Il fulcro di strategie e prospettive di sviluppo restano i clienti: “La loro fiducia nella solidità della nostra Banca e nella sua leadership tecnologica, il forte rapporto con i professionisti al loro servizio per il credito e la consulenza. L’ascolto delle loro esigenze è la nostra priorità”, ha ricordato Carlo Messina annunciando un obiettivo di utile netto superiore a 8,5 miliardi di euro per gli esercizi 2024 e 2025.



Carlo Messina, Intesa Sanpaolo: fortemente impegnati nel contrasto al cambiamento climatico

Intesa Sanpaolo, ha ricordato il CEO Carlo Messina, si pone al servizio del Paese promuovendo anche un reale contributo sociale alla comunità: “Realizziamo il principale progetto di coesione sociale, per promuovere una società più equa in modo strutturale e concreto grazie al programma di interventi per 1,5 miliardi di euro entro il 2027 – in aggiunta al miliardo del periodo 2018 - 2021 – promosso da 1.000 professionisti della Banca”. Nella stessa direzione guarda anche il forte impegno nel contrasto al cambiamento climatico: “Dal 2021 al 30 giugno 2024 le nuove erogazioni a supporto della Green Economy e della transizione ecologica sono state di 59 miliardi di euro, di queste circa 10 miliardi di euro dal 2022 a supporto dell'economia circolare, e i nostri approvvigionamenti in Italia da fonti rinnovabili hanno raggiunto il 100%”. Tutto questo, ha commentato quindi Carlo Messina, colloca Intesa Sanpaolo “ai vertici del settore in Europa, con un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica e di una società più inclusiva”. La qualità professionale delle nostre persone, ha aggiunto il CEO, è “elemento determinante per raggiungere risultati solidi e sostenibili a favore di tutti gli stakeholder: a loro va il nostro grazie”.