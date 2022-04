Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 17,30 in Villa Fassati Barba (via Castello 11 - Passirano - Bs), in anteprima assoluta nazionale, si presenterà alla stampa e ai lettori il romanzo "Dove gli angeli camminano di notte" della scrittrice Lucia Lo Bianco (Ed. Swanbook)

L'evento è ospitato all'interno dell'esposizione "Il colore delle emozioni" della pittrice Ornella De Rosa.

Nella splendida cornice di Villa Fassati Barba di Passirano, Lucia Lo Bianco incontrerà la stampa e i lettori per la presentazione ufficiale del suo nuovo romanzo che verrà presentato in concorso al Premio Campiello 2022.

Il libro, che porta in copertina l'immagine di una dipinto della pittrice Ornella De Rosa, narra la storia di una donna costretta in un letto d'ospedale a causa di un grave incidente. Nell'attesa di poter essere operata Beatrice, questo il nome della protagonista, ripercorre a ritroso la sua vita attraverso decine di flashback che le fanno rivivere tutti i dolori e le sofferenze subite. Le tornano alla mente i rapporti conflittuali e intensi con gli uomini della sua vita e con i figli.

Ancora una volta Lucia Lo Bianco, dopo la raccolta di racconti "Le donne lo dicono", evidenzia la sua attenzione verso la condizione femminile e la violenza di genere.

All'incontro con la stampa e i lettori presenzieranno unitamente all'autrice Jacopo Inverardi (Assessore allo Sport e alla Promozione del territorio del Comune di Passirano), Ornella De Rosa (l'artista padrona di casa per l'evento) e Aurelio Armio (Editore).

Al termine dell'incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

L'ingresso è libero ma è gradita una conferma di presenza che potrà essere comunicata all'indirizzo: [email protected]