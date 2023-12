Buone notizie per i possessori di Worldcoin dopo che il prezzo si è avvicinato ai massimi storici.

Di conseguenza ci sono molte possibilità che resti a lungo in questa posizione rialzista.

Su questa lunghezza d'onda è molto difficile che i ribassisti ritornino in superficie. Per questo i possessori devono continuare a supportare il token in espansione.