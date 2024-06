Per i prossimi 30 mesi, Atitech, eccellenza internazionale nella manutenzione di aeromobili, curerà la flotta da trasporto di Poste Air Cargo, società del Gruppo Poste Italiane. Il Presidente Gianni Lettieri ha sottolineato come l’intesa si inserisca in una ormai decennale tradizione di rapporti fiduciari e collaborazioni tra le due realtà.



Nuovo accordo tra Atitech e Poste Air Cargo

Atitech, la più grande società indipendente di MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) di aeromobili in Europa, Africa e Medio Oriente, ha recentemente stretto un nuovo accordo con Poste Air Cargo, controllata del Gruppo Poste Italiane: la realtà guidata di Gianni Lettieri si occuperà, per i prossimi 30 mesi, di mantenerne la flotta di B737-400 cargo in perfetto stato di sicurezza ed efficienza. Gli eccellenti rapporti tra le due società, tuttavia, sono molto più antichi, e persistono ormai da quasi dieci anni: Atitech ha eseguito per Poste Air Cargo più di 30 interventi di manutenzione pesante, oltre a effettuare diversi Check C, meticolosissime ispezioni che possono richiedere fino a quattro settimane. “È il consolidamento di una partnership decennale. Siamo pronti a supportare Poste Air Cargo nel loro piano di rinnovamento della flotta”, ha affermato Gianni Lettieri.



L’eccellenza manutentiva di Atitech

Il personale di Atitech è, inoltre, in grado di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione sui B737NG Cargo e ha anche effettuato, nei suoi hangar di Napoli Capodichino, diverse conversioni di aerei di linea in aerei cargo, che ancora oggi compongono una vasta parte della flotta di Poste Air Cargo. La società è specializzata nella manutenzione di vari modelli di aeromobili Boeing, sia a corto che a lungo raggio, inclusi i moderni B787, offrendo dunque un servizio completo, flessibile e allo stato dell’arte per quanto riguarda le tecnologie e le practices applicate.