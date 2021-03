Uno degli aspetti più interessanti che emergono dal Bollettino economico della BCE, riguarda le banconote.

Nonostante il loro utilizzo stia scemando, a favore dei pagamenti elettronici, c'è una crescita di richiesta di denaro contante. Sembra una cosa illogica, eppure tutto ciò ha una spiegazione.

La richiesta avviene dall'estero, come riporta la BCE, in particolare dai Pesi in via di sviluppo che hanno infrastrutture di pagamento non all'avanguardia, difficoltà di accesso ad alternative di risparmio credibili, e scarsa fiducia nelle banche... poi è intervenuta la pandemia.

Come sempre accade durante le emergenze, le persone hanno la tendenza a tenere a portatat di mano sempre più contanti per ragioni precauzionali. Bisognerà capire poi come verrà utilizzato il contante una volta che la pandemia sarà finita.