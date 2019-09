22 settembre, ancora in attesa di un porto sicuro i migranti a bordo della Ocean Viking

Secondo quanto comunicato da Alarm Phone sabato, non è mai stato così alto come negli ultimi giorni il numero di contatti ricevuti da imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale.

Dal 16 al 20 settembre, sono state 10 le segnalazioni di imbarcazioni in pericolo, con a bordo oltre 700 migranti in fuga dalla Libia.

Di quelle 10 barche, 5 sono state intercettate dalla cosiddetta Guardia costiera libica e oltre 400 persone sono state riportate in Libia. Le altre 5 barche, con circa 300 persone a bordo, sono state tratte in salvo in Europa: 4 a Malta (di cui una tramite la Ocean Viking) e 1 in Italia.

Ed a proposito della Ocean Viking, la nave norvegese gestita dalle Ong SOS Mediterranee e MSF è ancora in attesa di di un porto sicuro dove poter sbarcare i naufraghi, nonostante le condizioni del mare siano in peggioramento e nonostante che a bordo vi siano 14 bambini, con una neonata di soli 8 giorni.

Inoltre, molti di quei naufraghi sono vittime delle violenze dei centri di detenzione libici in cui erano "ospitati".