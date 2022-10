"Abbiamo avuto un inizio difficile, poi ci siamo sistemati e davanti siamo stati molto pericolosi perché abbiamo attaccanti forti - dice - E' una bella vittoria, ma dobbiamo fare un altro passo davanti ai nostri tifosi con il Salisburgo.Ormai la squadra è abituata a giocare queste gare decisive, sapevamo di non poter sbagliare, siamo consapevoli delle nostre qualità ma non sottovalutiamo mai nessuno e abbiamo le qualità per passare il girone che sarebbe uno step importante rispetto alla scorsa stagione.Il pari? Pensiamo prima al Torino e poi prepariamo il Salisburgo perché stiamo andando bene in campionato e vogliamo continuare, poi penseremo al Salisburgo e non dovremo pensare che basterà il pareggio perché non è nella nostra mentalità.Ci sono situazioni positive e cose da migliorare come per esempio concedere meno, la crescita dei singoli fa crescere anche il collettivo. Questa gara un bivio? No, quello sarà con il Salisburgo perché è la partita decisiva che ci permetterebbe di fare meglio della scorsa stagione in Champions".

Queste le dichiarazioni di Pioli al 4-0 che al Maksimir di Zagabria il Milan ha rifilato alla Dinamo, superando il primo ostacolo per la qualificazione agli ottavi di Champions.

Il secondo è rappresentato dal Salisburgo, che segue i rossoneri in classifica ad un punto di distanza. La prossima settimana, l'undici di Pioli dovrà affrontare gli austriaci nella sfida decisiva che si disputerà a San Siro.